Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога. "Ничто не указывает на то, что это было преступное деяние", - сказал Дарманен, которого цитирует Ouest-France.

Напомним, что в результате пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, который произошел 18 июля​​​, был полностью разрушен главный орган, витражи и произведения искусства вековой давности. Следственные органы завели дело об умышленном поджоге собора, в воскресенье задержав 39-летнего выходца из Руанды, который служил волонтером и должен был закрыть собор на ключ в день пожара. Однако, по словам Дарманена, которого цитирует издание LCI, он был выпущен на свободу, и ему не было предъявлено никаких обвинений.

По версии священника собора в Нанте, преподобного Жана-Ива Маньера, возгорание могло произойти из-за электрического короткого замыкания. Он сказал, что в соборе регулярно и очень часто возникают проблемы с "изношенной электрической проводкой". Собор Святых Петра и Павла был включен в список исторических памятников Франции еще в 1862 году, а великий орган собора был воздвигнут еще в 17 веке. На протяжении более 400 лет он подвергся нескольким реставрационным операциям, в том числе, масштабным в 1784 и в 1970 годах.

Тем временем, министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил о том, что государство возьмет на себя всю ответственность за восстановление Нантского собора.