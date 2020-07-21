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21.07.2020 22:07
Рубрика: В мире

Луцкий террорист задержан силовиками

Текст: Андрей Васильев
Максим Кривош, захвативший автобус в Луцке во вторник утром, был обезврежен в ходе спецоперации. Силовики приступили к штурму автобуса с целью нейтрализации террориста, используя спецсредства. Произошел взрыв, на месте инцидента были слышны многочисленные выстрелы. В ходе штурма террорист был обезврежен, а все заложники покинули автобус целыми и невредимыми.

За час до штурма президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, записав видеобращение, в котором посоветовал всем украинцам посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Ранее Кривош выдвинул ультиматум, чтобы Зеленский обнародовал следующее заявление: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". В этом документальном фильме речь идет о том, как животных эксплуатируют для производства еды, бытовой химии.

Фото: Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP
Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников

Ранее сообщалось о том, что заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль "забрал трех заложников из автобуса". Решение Зеленского вызвало волну критики у экспертов спецслужб. По их мнению, президент Украины, бывший участник комедийного шоу, расписался в своем полном бессилии и незнании ситуации, пойдя на поводу у террориста, чего никогда и ни при каком раскладе не должен делать глава государства. Именно подобного "раскаяния" добивался от президента Украины луцкий террорист, захватив автобус и выставив Зеленского "посмешищем на весь мир", тем более в глазах его западных кураторов, которые не договариваются с террористами, а уничтожают их на месте столь резонансного преступления.

Ранее Кривош, захвативший во вторник утром в украинском Луцке, по разным данным от 10 до 20 пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту "Берестечко-Красниловка", сообщил в соцсетях, что захваченные им люди "находятся в плохом состоянии". Ранее Кривош, назвавший себя "Максимом Плохим" заявил о том, что власти не выполнили его требований. Он хотел, чтобы глава МВД страны Арсен Аваков, экс-президента Петра Порошенко, руководители Службы безопасности Украины, главы украинских церквей, записали видео, в котором назвали себя "террористами в законе".

По информации издания "Страна", 44-летний Кривош является уголовником-рецидивистом, трижды судимым в Луцке: дважды за бандитизм и один раз за хранение взрывчатки.

В мире экс-СССР Украина Захваты заложников РГ-Видео

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