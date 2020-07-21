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21.07.2020 17:57
Рубрика: Легковые авто

Могут загореться. Audi отзывает в России 1346 автомобилей

Текст: Юрий Зубко
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

Росстандарт объявил об отзыве 1346 машин Audi A4, A5, A6, Q5, проданных с 2018 по 2020 годы.

Причина - существует возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом. При неблагоприятных обстоятельствах это может привести к химическим реакциям и, как следствие, к локальному перегреву узла. В связи с этим не исключена вероятность возгорания в автомобиле. Такая возможность существует и для автомобилей на длительной стоянке.

Фото: Пресс-служба Audi.
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На отзываемых машинах будет заменен стартер-генератор. Все работы осуществят бесплатно.

Владельцев проблемных Audi оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно свериться со списком VIN-номеров и записаться на обслуживание.

Напомним, в июне Audi отзывала с российского рынка 389 автомобилей моделей A3 и A6. У машин, проданных в период с 2017 по 2019 год, на заводе-изготовителе были установлены бракованные системы вызова экстренных оперативных служб.

#Audi