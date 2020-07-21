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21.07.2020 13:09
Рубрика: Общество

Молодому военному из Воронежской области требуется помощь

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Лейтенант Игорь Мокий из Ольховатки борется со злокачественной опухолью. Лекарство должны закупить за счет бюджета, но пока этот вопрос не решен, парень должен выкручиваться сам. Других шансов выжить у него не осталось.
Игорь Мокий. Фото: Из личного архива Игорь Мокий. Фото: Из личного архива
Игорь Мокий. Фото: Из личного архива

Игорю - 25. Он вырос на юге области, окончил в Воронеже Военно-воздушную академию имени проф. Н. Жуковского и Ю. Гагарина и уехал служить в Екатеринбург. Увлекся легкой атлетикой, читал книги по психологии.

В декабре 2018 года стал сильно уставать от физических нагрузок. Но ничего опасного не подозревал. Под Новый год Игорь записал в дневнике свои планы на ближайшие пять лет: получить повышение в должности, выучить иностранные языки, переехать в квартиру попросторнее, выучить десять песен на гитаре, больше читать, поучаствовать в спортивных соревнованиях.

Фото: iStock
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Жизнь поставила перед ним другие цели.

Лейтенант обратился к врачу с болями в животе и попал в Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко.

- Увидел парней, таких же молодых, как я. Все белые и лысые. Решил, что я тут точно по ошибке - на пару дней, - вспоминает Игорь.

Через несколько дней он узнал свой диагноз - острый миелобластный лейкоз. И понял, что скоро тоже станет белым и лысым…

Лейкоз - заболевание крови. Оно состоит в том, что костный мозг начинает производить "неправильные" клетки, которые не развиваются и не умирают, как положено, но активно делятся. И постепенно вытесняют здоровые кровяные тельца. Человек становится бледным, слабым, восприимчивым к инфекциям. Без качественного лечения такие пациенты быстро умирают. При своевременном начале терапии - наоборот, чаще всего выходят в стойкую ремиссию. То есть симптомы заболевания у них ослабевают или исчезают вовсе.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Игорь Мокий перестроил планы и начал "Великую битву с лейкозом". Из армии пришлось уволиться. Парень прошел несколько блоков химиотерапии, консультируясь с врачами из Москвы и Санкт-Петербурга. Достичь ремиссии не удалось. Медики прибегли к следующему способу борьбы - трансплантации костного мозга. К счастью, долго искать донора не понадобилось - родной брат Игоря подошел на эту роль на все сто. Такое совпадение случается очень редко. Подготовка к операции и восстановление после нее тяжело дались молодому человеку. Но грела мысль, что пересадка помогает полностью победить болезнь. Многим, но не всем. Игорю не повезло.

Тогда медики выложили последний "козырь" и назначили молодому человеку дорогостоящий и редкий противоопухолевый препарат, который был одобрен для применения в России при хроническом лимфоцитарном лейкозе два года назад. Сейчас врачи пробуют использовать это лекарство и при остром миелобластном лейкозе. В Воронеже к такой терапии прибегают всего лишь во второй раз.

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) препарат не включен. Однако он может (и должен!) быть закуплен за счет бюджета, если, как в случае Игоря, прописан больному по жизненным показаниям. Для этого нужно подготовить и подать в департамент здравоохранения Воронежской области определенный пакет документов. Родители парня сейчас занимаются этим при поддержке юристов из благотворительного фонда "Подари жизнь". Но "бумажные" дела требуют времени, а у лейтенанта Мокия возможности ждать, к сожалению, нет.

Фото: iStock
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Сейчас Игорь принимает этот препарат - некоторое количество ему предоставили в Москве. Организм дает хороший отклик, ушли некоторые побочные симптомы. Только капсул осталось на неделю, а останавливать лечение никак нельзя. Чтобы купить лекарство на ближайшие два месяца, необходимо более 1,6 миллиона рублей. Это последняя надежда Игоря на выздоровление.

Как пояснили в воронежском благотворительном фонде "Добросвет", который помогает онкобольным детям и молодым взрослым, в 80 процентах случаев рак излечим, если квалифицированная помощь оказана вовремя. К сожалению, недостаточное финансирование приводит к нехватке медицинских препаратов. Поэтому пациенты бывают вынуждены искать средства на лечение самостоятельно.

Как помочь Игорю Мокию, можно узнать по телефонам: +7 (473) 257-36-11 и 8 (900) 308-13-36.

Тем временем

Департамент здравоохранения Воронежской области обжаловал решение суда, по которому обязан был закупить дорогостоящий препарат для ребенка с болезнью Баттена из Семилукского района. "РГ" писала об этой истории в мае и июне 2020 года. Лекарство, не зарегистрированное в России, назначили малышу в федеральном медцентре по жизненным показаниям. Годовой курс стоит более 60 миллионов рублей. Столичные врачи считают, что начинать терапию надо как можно скорее, иначе состояние мальчика нельзя будет облегчить. Их коллеги из Воронежа в эффективность лекарства не верят, но сами предложить альтернативу, увы, не могут. Чиновники же убеждены, что закупить за казенный счет и применить такой препарат не позволяет закон. Ленинский райсуд занял позицию, которую ранее озвучил суд Верховный: никакие бюрократические нюансы не могут умалять право ребенка-инвалида на бесплатное лечение. Как видим, департамент надеется настоять на своем. Но, как бы цинично это ни звучало, разбирательство может протянуться до момента, когда нужда в закупке уже отпадет.

В регионах Общество Здоровье Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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