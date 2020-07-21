В Башкирии поджигателя дома с детьми приговорили к пожизненному сроку

30-летний житель города Давлеканово признан виновным в убийстве женщины и двоих детей путем поджога. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Произошла трагедия 7 мая 2019 года. Ночью жилой дом по улице Октябрьская города Давлеканово охватил огонь. Во время тушения были найдены тела 30-летней женщины и двоих ее детей шести и десяти лет. Эксперты установили, что причиной пожара стал поджог.

Следователи установили подозреваемого в преступлении - местного жителя. Выяснилось, что мужчина был в ту ночь пьян и обиделся на свою знакомую за то, что она ушла от общей подруги вместе с детьми, не дождавшись его. Он пришел к женщине домой, стучал в дверь, но женщина не открыла. Тогда мужчина поджег веранду и убежал. Женщина и ее дети не успели выбраться из дома, они погибли от острого отравления угарным газом.

Как уточнили в прокуратуре Башкирии, обвиняемый не признал вину в совершении преступлений. Верховный суд РБ назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима и взыскал компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.