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21.07.2020 20:10
Рубрика: Спорт

Взяли больничный

"Авангард" не сыграет на турнире в Сочи
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Омский "Авангард" не сможет принять участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open из-за вспышки коронавируса в клубе. Генеральный менеджер "ястребов" Алексей Волков накануне подтвердил, что положительный тест на коронавирус сдали 20 человек, включая игроков и персонал команды.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Посоветовавшись с тренерским штабом, мы приняли решение оставить команду в Балашихе в режиме жесткой изоляции, под постоянным контролем медицинской службы с регулярным тестированием. Безопасность хоккеистов и успешная подготовка к сезону - наши главные цели. Надеемся, что наш шаг найдет понимание у организаторов турнира в Сочи и его участников", - цитирует Волкова официальный сайт "Авангарда".

Турнир в Сочи пройдет с 4 по 9 августа. Помимо "Авангарда" в его участниках значились "Сочи", ярославский "Локомотив", питерский СКА и молодежная сборная России.

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