"Посоветовавшись с тренерским штабом, мы приняли решение оставить команду в Балашихе в режиме жесткой изоляции, под постоянным контролем медицинской службы с регулярным тестированием. Безопасность хоккеистов и успешная подготовка к сезону - наши главные цели. Надеемся, что наш шаг найдет понимание у организаторов турнира в Сочи и его участников", - цитирует Волкова официальный сайт "Авангарда".

Турнир в Сочи пройдет с 4 по 9 августа. Помимо "Авангарда" в его участниках значились "Сочи", ярославский "Локомотив", питерский СКА и молодежная сборная России.