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21.07.2020 16:06
Рубрика: Культура

Нужна мода на самобытность

В чем нуждаются предприятия народных художественных промыслов Ставрополья
Текст: Анна Юркова (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 158(8212)
За последние три месяца продажи товаров народных художественных промыслов (НХП) сократились на 70 процентов. Таковы сведения российского минпромторга. Отрасль оказалась на грани выживания.
Фото: Олег Тихонов/РГ
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В период карантина работа большинства предприятий остановилась. Реализация уже изготовленных декоративных изделий шла в онлайн-формате, но это не помогло восполнить значительные финансовые потери мануфактур. В связи с этим отрасль включили в число наиболее пострадавших из-за распространения COVID-19 отраслей экономики. Предприятиям окажут адресную поддержку (это могут быть налоговые, кредитные или арендные каникулы, ссуды под ноль процентов на выплату зарплаты и другое).

На Ставрополье работают три предприятия, имеющие официальный статус организаций НХП. Они выпускают фарфоровые и керамические изделия - вазы, чайные сервизы, настенные панно, скульптуры. При этом сбыт продукции целиком зависит от туристического бизнеса.

- Временное закрытие границ и спад внутреннего туризма снизили спрос на такие товары почти до нуля. Организации НХП используют в производственном процессе преимущественно ручной труд, поэтому их нельзя просто так перепрофилировать на другой вид деятельности, - подчеркнул министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.

Кисловодский завод "Феникс" - одна из немногих отечественных мастерских, где посуду из фарфора изготавливают полностью вручную. Предприятие появилось в 1930 году, когда в Кисловодске была основана художественная артель имени 1 Мая, специализирующаяся на выпуске художественных изделий из кости. В 1960-е годы ее реорганизовали и здесь начали осваивать принципиально новое фарфоровое производство. Что примечательно, в регионе нет своего природного сырья, оно привозное, доставляется в основном с Урала и из Самарской области (каолин и гипс до сих пор везут оттуда). Поначалу мастера специализировались на не очень эффектных сувенирных "курортных" кружках, но проект развивался, и вскоре кисловодский фарфор стал брендом. Сегодня шкатулки и вазы с украшениями ручной лепки хранятся в сервантах многих хозяек. К сожалению, из-за пандемии артель еле выживает - заказов почти нет, курорты Кавказских Минеральных Вод загружены наполовину, поэтому покупательский спрос ощутимо упал.

Фото: Зарема Алиева
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- В качестве поддержки мы получили минимальные суммы на оплату труда в апреле и мае, и сейчас многие наши специалисты в поисках новой работы, так как будущее туманно. Надеемся на август, когда, возможно, станет больше отдыхающих, - признается директор Кисловодского фарфорового завода Николай Лобжанидзе. - Основной объем нашей продукции реализуется на внутреннем рынке. Раньше, лет пятнадцать назад, мы поставляли свои изделия за рубеж, но из-за повышения экспортных пошлин это стало невыгодно. Кроме того, поскольку на заводе на 100 процентов используется ручной труд, то в себестоимости продукции почти половину составляет заработная плата. На фоне падения платежеспособности населения и обилия китайской дешевой продукции предприятие становится малорентабельным.

Еще одна проблема, по мнению руководителя артели, - несовершенство закона о защите авторских прав. Расположенные в частных домах с печами полулегальные цеха берут идеи завода, а затем продают свои изделия под видом кисловодского фарфора. Штрафы за это мизерные и никого не отпугивают.

С опаской в будущее смотрит и коллектив известного пятигорского предприятия ТПФ "Темп", выпускающий сложную по фактуре керамику из местного сырья - белых учкекенских глин. Изначально его костяк составляли местные художники - выпускники пятигорского филиала Абрамцевского художественно-промышленного колледжа им. В. М. Васнецова (он уже закрылся). Работы мастеров отличаются особой техникой: на поверхность сырого изделия они наносят рельефные орнаменты - глубокие канавки, опоясывающие сосуды. Изделия покрывают глазурью, а затем затирают вручную, чтобы затемнить углубленный контур рисунка. Так рождаются на свет кувшины и вазы с сочной росписью по мотивам узоров времен Золотой Орды. Сегодня на производственной площадке, оснащенной гончарным кругом и печами для обжига, работает 35 человек.

Фото: Антона Степанищева
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- В этом году предприятию исполняется 30 лет, и впервые за все годы я не знаю, что будет завтра, - признается директор мануфактуры Светлана Муханина. - Доходы населения упали, а так как наши товары не первой необходимости, то, естественно, очередь за ними не выстраивается. Могу сказать, что до первого января этого года государство нам компенсировало до 90 процентов расходов на газ и электроэнергию. В этом году эти субсидии отменили, если бы их вернули, мы смогли бы работать на прежнем уровне.

То, что народные промыслы нуждаются в поддержке, понимают все. И дело не только в субсидировании расходов на социальные выплаты и страховые взносы. Нужно "раскачать" отрасль, чтобы серьезные инвесторы обратили на нее внимание, привязать к ней туристический кластер. Кое-какие подвижки имеются - сувенирная продукция местных предприятий пользуется довольно высокой популярностью, поскольку тематика и художественное оформление изделий связаны преимущественно с традициями Ставропольского края, а также республик Северо-Кавказского федерального округа. В особенности востребованы они на курортах Кавказских Минеральных Вод, а также в туристических комплексах соседней Карачаево-Черкесии и других субъектов СКФО. Частично продукция местных мастеров также представлена в Южном федеральном округе и центральных регионах России. Но пока этого явно недостаточно.

Кстати

Защита региональных брендов и народных промыслов станет более активной после вступления в силу закона о географических указаниях. Это произойдет 27 июля. Согласно ему порядок регистрации товаров будет предельно упрощен, от предприятий потребуется только подтверждение, что хотя бы одна стадия производства проходит именно в той местности, которая указана на упаковке. Региональные компании, получившие право использовать географическое указание для защиты своей продукции, смогут смело выходить как на отечественный, так и на международный рынок. Ставить на упаковку соответствующую маркировку смогут только те, кто имеет право на такой отличительный знак и чей товар в полной мере соответствует всем требованиям Роспатента.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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