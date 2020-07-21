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21.07.2020 11:00
Рубрика: Видео

Tesla сняла видео задержания лихача, которого сама спровоцировала на гонку

Текст: Вадим Давыденко

Электрокары Tesla это не только комфорт, надежность и безопасность, но еще и автоматическая функция видеосъемки почти на все 360 градусов вокруг. В последнее время детища Илона Маска регулярно радуют нас отличными роликами, то драматическими, то комическими. Очередное видео (смотреть после 01:00 - ред.) из американской Флориды получилось на стыке жанров: вроде бы налицо нарушение ПДД с последующим задержанием лихача-водителя, но в то де время и посмеяться можно.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На перекрестке в соседних рядах замерли Tesla Model 3 и Honda Accord, водители которых нетерпеливо следят за сменой цветов светофора и друг за другом. Вот наконец включился зеленый свет и электрокар стартовал на секунду-полторы быстрее соперника, оставляя Accord далеко позади и невольно провоцируя его на т.н. "светофорную гонку". Владелец Honda принял вызов и, не думая о последствиях, вдавил педаль газа в пол до самого упора: догнать, догнать любой ценой!

А подумать о последствиях стоило: прямо за ним в ряду стоял полицейский Ford Mustang GT без опознавательных знаков. Патрульный сразу же заметил, что резво догоняющая соперника Honda превышает скорость, и пригласил ее водителя на обочину для длинного неприятного разговора. Заезд, к разочарованию владельца Accord и многочисленных интернет-зрителей, окончился, толком и не начавшись...

А смешное в этом видео то, что невольно спровоцировавшая гонку Tesla спокойно продолжила свой путь, потому что, стартуя на светофоре, все же не превысила скорость.

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#видео #авто #Tesla