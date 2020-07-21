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21.07.2020 06:08
Рубрика: В мире

Трамп назвал ношение маски "патриотическим" жестом

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo / Evan Vucci Фото: AP Photo / Evan Vucci
Фото: AP Photo / Evan Vucci

Обвиненный в игнорировании строгих правил изоляции и в том, что не носит маску на фоне роста заболеваний COVID-19 в Соединенных Штатах, Дональд Трамп радикально поменял свои взгляды.

Фото: EPA/JULIEN WARNAND
Трамп заявил, что не будет заставлять американцев носить маски

"Многие люди говорят, что носить маску патриотично, когда ты не можешь соблюдать дистанцирование. И никто не патриотичен более, чем я, ваш любимый президент", - написал глава Белого дома в Twitter, снабдив сообщение своей фотографией в защитной маске черного цвета. Трамп снят в маске с президентской печатью во время своего визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в начале этого месяца. Это был первый и единственный раз, когда он был на публике в маске. Президент США долгое время демонстрировал неоднозначную позицию по этому деликатному вопросу и появился на публике с маской впервые только 11 июля, спустя несколько месяцев после начала пандемии, унесшей более 140 тысяч жизней в Соединенных Штатах.

В воскресенье Дональд Трамп отказался сделать ношение маскок обязательным на национальном уровне, заявив о том, что это решение может повлиять на "индивидуальные свободы" американцев, хотя еще три месяца назад Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали гражданам страны носить маски в общественных местах.

Столь радикальное изменение позиции главы Белого дома к защитным маскам вызвано крайне тревожными для него результатами социологических опросов, сообщил CNN источник, знакомый с мнением президента. Согласно последним данным, он отстает от своего главного соперника, потенциального кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена уже на 15 пунктов. Недовольство американцев, в первую очередь, вызывает крайне пренебрежительная позиция президента в отношении соблюдения строгих правил изоляции во время пандемии. В течение многих месяцев помощники пытались заставить Трампа носить маску, говоря, что на лицевых покрытиях могут быть напечатаны предвыборные слоганы, наподобие - "Trump-Pence 2020" или даже американский флаг. Но он решительно отказался от этого и надел маску только один раз.

Дональд Трамп также объявил в понедельник, что он возобновит свои регулярные пресс-конференции по коронавирусу, начиная с 21 июля, подобно тем, которые он проводил почти ежедневно весной, когда количество ежедневных смертей COVID-19 в США было самым высоким. Как отмечает AFP, тем самым, глава Белого дома вынужден признать, что ситуация с заболеваемостью в США снова ухудшается. Число новых ежедневных случаев заражения коронавирусом резко возросло, в особенности, в южных штатах страны за последние недели, как и количество смертельных исходов.

Между тем

По данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на 5 утра вторника, 21 июля, в мире зафиксировано 14 655 405 случаев заражения и 609 198 смертельных исходов. При этом только за последние три дня количество заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире возросло почти на 600 тысяч человек. В США эти показатели составляют 3 825 153 и 140 957 случаев, соответственно.

В мире В мире США Дональд Трамп Пандемия коронавируса COVID-19

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