В Минобороны России сообщили о готовности вакцины против COVID-19

В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса. О завершении клинических испытаний и выписке всех добровольцев рассказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. "На момент выписки все без исключения добровольцы получили защиту от коронавируса. Все чувствуют себя хорошо", - заявил он.

В создании российской вакцины от вируса SARS-CoV-2 участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи. 30 июля в Минздрав были поданы документы на регистрацию препарата, со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ пишет ТАСС.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что новая вакцина подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы.

Врачи призывают россиян не пренебрегать мерами предосторожности и внимательнее относиться к собственному здоровью. По словам Михаила Мурашко, "это нужно, чтобы выиграть время для завершения всей работы над вакциной против коронавируса".