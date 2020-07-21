Задержаны сообщники террориста из Луцка

В Харькове полиция задержала сообщников мужчины, захватившего заложников в Луцке. Их численность пока не уточняется. Сам террорист, напомним, был задержан после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его требования. Все заложники освобождены.

"В Харькове были задержаны личности, с которыми у него была определенная связь", - передает ТАСС комментарий директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко.

Известно,что у задержанных изъяты несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку.

Кроме того, украинские правоохранители подтвердили, что и сам террорист был серьезно вооружен. У него действительно был пистолет и автомат, - заявил на брифинге после задержания злоумышленника министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. - У него действительно была одна граната боевая. Поэтому угроза была. Но сейчас все в прошлом".