Новости

Иран пообещал нанести "ответный удар по американцам" за Сулеймани 21.07.2020
Задержаны сообщники террориста из Луцка 21.07.2020
В Москве скончались 19 пациентов с коронавирусом 21.07.2020
Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога 21.07.2020
Актер из "Перекрестков судьбы" Андрей Сиротин умер в 34 года 21.07.2020
"Тамбов" сохранил место в РПЛ после технического поражения "Сочи" 21.07.2020
Ещенко дисквалифицировали на три матча Кубка России 21.07.2020
Трамп раскритиковал спортсменов, преклоняющих колено во время исполнения гимна 21.07.2020
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн 21.07.2020
Россия может начать продавать услуги по очищению атмосферы 21.07.2020
В Испании могут закрыться до 20 процентов ресторанов и отелей 21.07.2020
В Архангельской области продлили ограничения в связи с COVID-19 21.07.2020
Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников 21.07.2020
Экс-охраннику концлагеря Штуттгоф вынесут приговор 21.07.2020
Марат Хуснуллин: По льготной ипотеке выдано 80,5 тысячи кредитов 21.07.2020
Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей 21.07.2020
Под Анапой перевернулся УАЗ с туристами 21.07.2020
За что в Латвии будут лишать вида на жительство 21.07.2020
Исполняющим обязанности мэра Анапы назначен Вячеслав Вовк 21.07.2020
Российские моряки получили в Греции 253 года тюрьмы 21.07.2020
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус 21.07.2020
Жительницу Вологодской области отдали под суд за кражу халата с пугала 21.07.2020
Архитектор: Москва нуждается в реализации проекта Юго-Восточной хорды 21.07.2020
Осужденным беременным женщинам смягчат наказание 21.07.2020
Могут загореться. Audi отзывает в России 1346 автомобилей 21.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 23:34
Рубрика: В мире

Задержаны сообщники террориста из Луцка

В Харькове полиция задержала сообщников мужчины, захватившего заложников в Луцке. Их численность пока не уточняется. Сам террорист, напомним, был задержан после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его требования. Все заложники освобождены.

Фото: Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP
Луцкий террорист задержан силовиками

"В Харькове были задержаны личности, с которыми у него была определенная связь", - передает ТАСС комментарий директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко.

Известно,что у задержанных изъяты несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку.

Кроме того, украинские правоохранители подтвердили, что и сам террорист был серьезно вооружен. У него действительно был пистолет и автомат, - заявил на брифинге после задержания злоумышленника министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. - У него действительно была одна граната боевая. Поэтому угроза была. Но сейчас все в прошлом".

В мире экс-СССР Украина Захваты заложников

Главное сегодня

Луцкий террорист задержан силовиками
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях
Инфекционист ФМБА: Повторной вспышки коронавируса уже не будет
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики