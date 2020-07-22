АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

За поездки по России туристам будут возвращать часть потраченных денег. Обязательное условие - турист должен приобрести тур в один из регионов, определенный Ростуризмом, и расплатиться за него картой "Мир". Деньги вернутся на эту карту.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), которая ознакомилась с концепцией программы, разъяснили ее нюансы.

Какой тур подпадает под условие программы?

Тур должен включать в себя проезд к месту отдыха на любом виде транспорта и проживание в гостинице (в определенных Ростуризмом регионах), прошедшей обязательную классификацию.

Продолжительность тура должна быть не менее 5 ночей, а стоимость - не менее 25 тысяч рублей. Под условия акции также подпадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле.

Приобрести тур нужно на сайте туроператора и оплатить его онлайн картой любого банка-эмитента платежной системы "Мир".

Сколько денег вернется на карту?

При соблюдении условий акционной программы турист получит кэшбек (возврат части суммы платежа на свою карту). При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, на карту вернется 5 тысяч. Если тур стоит от 50 до 75 тысяч, то возврат составит 10 тысяч рублей, а для туров ценой выше 75 тысяч - 15 тысяч рублей. При этом 15 тысяч - максимально возможный кэшбек на карту одного туриста.

Сроки поступления кэшбека в документе не оговариваются, указано лишь, что это будет оперативный возврат. Как правило, банки зачисляют кэшбек на карты держателей в конце расчетного периода по карте (в конце месяца).

В какие регионы можно поехать, чтобы получить кэшбек?

Кэшбек предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней. Действовать акция будет с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Отправиться можно в 44 региона.

Это: Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Челябинская область, Ярославская область.

Вне сезона (для туров с 1 октября до 20 декабря) кэшбек будет действовать при поездках еще в 11 регионов.

Это: Алтайский Край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край, а также Москва и Санкт-Петербург. Два последних города вошли в список с тем условием, что здесь продукт будет комбинированным - максимально 2 ночи в столичном городе и не менее 3 - в ином регионе России.

Напомним, что сегодня, выступая перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства, премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал программу поддержки внутреннего туризма.

Всего на эти цели будет дополнительно выделено 15 млрд рублей, сообщил председатель правительства. "Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, их список уже составлен Ростуризмом", - уточнил он.