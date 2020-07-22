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22.07.2020 17:40
Рубрика: Власть

Госдума завершила весеннюю сессию

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании объявил весеннюю сессию закрытой.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В завершающий сессию день в нижней палате состоялся отчет премьера Михаила Мишустина о работе правительства РФ. Кроме того, под "занавес" депутаты приняли ряд важных законов - в том числе о защите территориальной целостности, о воспитании и многие другие.

В целом же Государственная дума с начала года приняла 312 законов, рассмотрела более 620, заявил Вячеслав Володин. На сегодняшний день в думском портфеле осталось 1185 законодательных инициатив, уточнил он.

Как добавил политик, работа за прошедший период была насыщенная событиями и принятыми решениями. Володин напомнил, что сессия началась с Послания президента к Федеральному Собранию. В нем глава государства поставил задачи, решение которых необходимо законодательно обеспечить до конца 2020 года. "Речь идет, прежде всего, о поддержке семей с детьми, развитии образования, здравоохранения, внедрении цифровых технологий в экономику. Это наш приоритет", - добавил Володин.

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Важная веха - Госдума фактически завершила разбор законодательных завалов от прошлых созывов. Осталось всего 1,5% от инициатив, накопившихся с 1993 года, сообщил председатель нижней палаты.

- Мы сегодня впервые в новом формате рассмотрели отчет правительства. И со своей стороны должны сделать все, чтобы повысить эффективность власти, - обратился спикер к коллегам. - Начинать необходимо с себя, и прекратить ссылаться на кого-то и на что-то, сегодня нам никто не мешает сделать все, чтобы принимались более эффективные решения. Но полномочия - это, в первую очередь, ответственность… С нас избиратели спросят и ждут, что мы станем более эффективными.

Принятые поправки в Конституцию, напомнил Володин, повысили роль парламента, стали "основой для дальнейшего развития России".

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, как и представители других фракций, отметил, что весенняя сессия войдет в историю как одна из самых насыщенных событиями. "Это - работа над совершенствованием социальной поддержки граждан и изменения в Конституцию, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, пандемия коронавируса, которая потребовала и от правительства и от депутатов Госдумы разработки и принятия беспрецедентных экстренных мер по поддержке граждан и экономики", - напомнил лидер думских "единороссов".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Он и другие лидеры фракций поблагодарили коллег за то, что несмотря на споры, в зале были всегда творческая атмосфера и дискуссия.

В завершении заседания депутаты стоя заслушали гимн Российской Федерации.

Парламентарии вернутся к работе после летнего отпуска. Осенняя сессия откроется пленарным заседанием 15 сентября, а до этого депутатам также предстоит неделя работы в регионах. Спикер ГД пожелал депутатам плодотворной деятельности до осенней сессии.

- Было бы правильно здесь, я опираюсь на выступления руководителей фракций, в августе посвятить себя работе с избирателями, работе в комитетах, - сказал Володин. - Мы должны с вами, осознавая свою ответственность, сделать все для того, чтобы решались проблемы людей, тем более многие сейчас оказывались без работы, многим нужна помощь...

Он призвал коллег "самоорганизоваться", ведь "у политиков отпусков не бывает". Необходимо "прислушаться к предложениям руководителей фракций и в этой связи делать все от нас зависящее для того, чтобы ситуация в стране улучшалась", уверен Володин.

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