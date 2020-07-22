Jeep Cherokee попал под отзыв в России

Росстандарт объявил об отзыве 253 автомобиля Jeep Cherokee, реализованных в период с июня 2014 года по настоящее время.

Причина - узел PTU на автомобилях устроен так, что допускает осевое перемещение в шлицевом соединении валов дифференциала и трансмиссии. Это может привести к стачиванию шлицов в этом соединении и прекращению передачи крутящего момента в PTU.

При этом крутящий момент перестает подаваться на колеса передней оси, что приводит к потере тяги в движении и удерживающего усилия на стоянке при включении в трансмиссии режима PARK. Все вышеуказанное может стать причиной нежелательных инцидентов с транспортным средством.

На транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование электронного блока управления трансмиссией (DTCM) и стояночного тормоза с электроприводом (EPB), чтобы при включении режима PARK для предотвращения движения автомобиля на стоянке автоматически подключался задний привод, а при аварийном отключении привода переднего моста - стояночный тормоз.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Накануне, напомним, под отзыв попали 1346 машин Audi A4, A5, A6, Q5, проданных с 2018 по 2020 годы. Причиной отзыва стала возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом.