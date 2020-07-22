Кабмин намерен осенью завершить изменение нацпроектов

Новости

В московском метро начали принимать бесконтактную оплату через Mir Pay 12:27
В ОПРФ создан координационный совет по контролю за голосованием 12:23
Число иностранных туристов в Болгарии сократится на 80 процентов 12:22
Мишустин проведет совещание по ЖКХ 12:20
На Киевском направлении МЖД изменится расписание электричек 12:17
В Подмосковье у мажора угнали Lexus с миллионами 12:16
В Кургане будут судить банду, которая убивала предпринимателей 12:16
За предметы русского искусства на онлайн-аукционе выручили 4 млн долларов 12:15
На жителей подмосковной деревни напала бешеная волчица 12:14
В Петербурге предотвратили вооруженное похищение енота 12:13
СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 20 млн евро 12:12
Путин выразил президенту Индии соболезнования в связи с жертвами наводнений 12:09
Вафельную разметку нанесут еще на 17 перекрёстках в Москве 12:04
В Москве изъято более 100 кг браконьерской черной икры 12:03
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19 12:02
В Череповце ликвидируют "кладбище кораблей" на берегу реки Шексны 11:59
В России предложили установить возраст молодежи до 35 лет 11:58
Путин заявил о популярности бокса в России 11:55
Анастасия Ракова открыла музей профессионального образования в Москве 11:49
В Москве невесту убили накануне свадьбы 11:46
СК возбудил уголовное дело после пропажи Ан-2 в Бурятии 11:42
Фото: 70-летний Александр Буйнов перенес очередную тяжелую операцию 11:41
Вышел первый выпуск новостей с цифровой ведущей Еленой 11:38
США потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне 11:29
Мишустин рассказал, как дети пойдут в школу в этом году 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 11:46
Рубрика: Власть

Кабмин намерен осенью завершить изменение нацпроектов

Текст: Ксения Воронцова
Правительство РФ намерено осенью завершить изменение нацпроектов, при корректировке кабмин будет исходить из необходимости достичь значимых для каждого человека результатов, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Он напомнил, что во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о новых национальных целях развития до 2030 года и все они подчинены решению главной задачи - повышению качества жизни каждого человека в стране и одновременно направлены на прорывное развитие. Это потребует изменения нацпроектов и документов стратегического планирования, отметил премьер.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Правительство учтет поправки в Конституцию при работе по нацпроектам

"Мы планируем завершить эту работу совместно с вами осенью", - заявил Мишустин во время выступления в Госдуме.

По его словам, при реализации нацпроектов необходимо сосредоточиться на результатах, которые влияют на улучшение жизни людей, ориентироваться на конкретные, значимые для каждого результаты. "Они должны быть выделены в каждом проекте с показателями эффективности их реализации", - сказал глава кабмина, добавив, что так можно будет понять, какие корректировки необходимы, какие мероприятия избыточны.

Действовать придется в жестких рамках из-за снижения доходов бюджета и неровной обстановки в отраслях, обратил внимание Мишустин.

И важно не только учесть накопленный опыт реализации нацпроектов, но и обеспечить преемственность тем целям, которые Путин ставил два года назад в "майском указе", отметил премьер. "Такой подход потребует новой системы управления, современных гибких методов и прежде всего четкой постоянной обратной связи с людьми", - сказал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Видеотрансляция: Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства
Дело о смертельном ДТП по вине актера Ефремова поступило в суд
Пушков ответил на требование США прекратить разработки ракет
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов