Кабмин намерен осенью завершить изменение нацпроектов

Он напомнил, что во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о новых национальных целях развития до 2030 года и все они подчинены решению главной задачи - повышению качества жизни каждого человека в стране и одновременно направлены на прорывное развитие. Это потребует изменения нацпроектов и документов стратегического планирования, отметил премьер.

"Мы планируем завершить эту работу совместно с вами осенью", - заявил Мишустин во время выступления в Госдуме.

По его словам, при реализации нацпроектов необходимо сосредоточиться на результатах, которые влияют на улучшение жизни людей, ориентироваться на конкретные, значимые для каждого результаты. "Они должны быть выделены в каждом проекте с показателями эффективности их реализации", - сказал глава кабмина, добавив, что так можно будет понять, какие корректировки необходимы, какие мероприятия избыточны.

Действовать придется в жестких рамках из-за снижения доходов бюджета и неровной обстановки в отраслях, обратил внимание Мишустин.

И важно не только учесть накопленный опыт реализации нацпроектов, но и обеспечить преемственность тем целям, которые Путин ставил два года назад в "майском указе", отметил премьер. "Такой подход потребует новой системы управления, современных гибких методов и прежде всего четкой постоянной обратной связи с людьми", - сказал он.