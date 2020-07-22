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22.07.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Марка Haval обновила кроссоверы F7 и F7x

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Издание Autohome опубликовало фото кроссоверов Haval F7 и F7x. Автомобили припаркованы на стоянке, и в них практически ничего не выдаёт то, что они прошли через обновление.

Внешность кроссоверов осталась практически такой же: изменился лишь узор решётки радиатора, на центральных стойках кузова появилась хромированная отделка, линейка колёсных дисков пополнилась новым вариантом.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Главным пунктом обновления для кроссоверов Haval стала мультимедийная система с экраном 12.3 дюйма, которая потребовала небольшого пересмотра формы боковых воздухозаборников. В остальном интерьер остался нетронутым. Мультимедиа получила новый пользовательский интерфейс, который должен оказаться более удобным для пользователей.

Список силовых агрегатов Haval F7 и H7x, скорее всего, остался прежним.

В России кроссоверы предложены с бензиновыми турбомоторами объёмом 1.5 и 2.0 литра мощностью 150 и 190 л.с. Оба агрегатируются 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач и предлагаются как с передним, так и с полным приводом. Цены на Haval F7 и F7x начинаются от 1 489 000 рублей.

Haval подготовил ряд обновлений и для российского F7: кроссовер получил новую решётку радиатора.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn