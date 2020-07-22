Премьер-министр РФ поддержал проведение гаражной амнистии

Глава правительства, кроме того, рассказал, что и сам остался без гаража из-за отсутствия закона о гаражной амнистии.

Тему в ходе отчета главы правительства в Госдуме поднял "эсер" Олег Шеин. Он отметил, что несколько лет назад из категории нестационарных объектов, по которым может даваться разрешение на размещение, выпали все металлические гаражи. "Автовладельцы перешли в категорию нарушителей закона, местные администрации лишились арендной платы", - отметил депутат. Он добавил, что если сносить гаражи - машины переместятся в и без того забитые дворы.

В январе этого года, продолжил Шеин, Минэкономразвития опубликовало для обсуждения проект закона о гаражной амнистии. Не пора ли вернуться к его обсуждению?

- Я сам пострадал из-за отсутствия закона о гаражной амнистии, - рассказал в ответ Мишустин. - У меня был гараж, но мы его не смогли удержать.

Отвечая на вопрос уже серьезно, он привел в пример дачную амнистию. Когда закон об амнистии приняли, стали проводить инвентаризацию, это была непростая работа, напомнил Мишустин.

"Теперь то же самое с гаражами, - сказал он. - У нас 1,4 млн земельных участков под гаражами. И где-то 37 тыс. официально зарегистрированных гаражных кооперативов".

Люди ждут восстановления справедливости, продолжил Мишустин, сообщив, что поддерживает концепцию законопроекта о гаражной амнистии.

- Если у человека есть гараж, то нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил, - сказал он. И добавил с улыбкой: "Но лично мне уже гараж не вернуть. Там уже что-то построили".