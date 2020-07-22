Каждое пятое такси в Москве нельзя считать безопасным. Такие выводы сделаны по итогам совместного рейда МАДИ и столичной ГИБДД. Даже у тех, кто ездит на брендированных машинах "Яндекс. Такси", вполне может не оказаться путевого листа. А это значит, что водитель не проходил медосмотра. И в каком состоянии он сел за руль, никто и не узнает.

Как уже писала "РГ", во многих случаях даже правильно заполненный путевой лист - далеко не стопроцентная гарантия, что вас везет здоровый и выспавшийся водитель. Профильная гильдия Московской торгово-промышленной палаты заявляла, что значительная часть этих медосмотров проводится "для галочки", без фактического освидетельствования. И все же этот документ - хоть какая-то страховка от откровенных бомбил. Все-таки врачи и технические эксперты ставят в этом документе свои печати. А значит, несут ответственность.

Проверка МАДИ показала, что далеко не каждый водитель может прикрыться даже фиговым листком. Сплошную проверку таксистов начали у метро "Площадь Ильича". Под пристальным вниманием Kia и Hyundai - даже не будучи окрашенными, такие иномарки довольно часто юридически являются такси.

Первым останавливают как раз Kia в "ливрее" Яндекса. Водитель Ахмед едет со своим братом. Спокойно показывает все документы инспектору управления МАДИ по надзору за таксомоторными перевозками Олегу Антипову. Он уже опытный - в инспекции уже третий год. И сразу замечает, что в путевом листе нет отметки о прохождении медосмотра. "Ну сами посудите: как он себя чувствует, никто толком не знает", - говорит Олег, выписывая протокол. "Вчера до вечера работал, не успел заехать в таксопарк на вечернюю отметку. Сейчас ехал на осмотр - и вот тебе раз, остановили", - объясняет он. За Kia тем временем подъезжает эвакуатор, на нем иномарку отвезут на спецстоянку. Платить за перемещение и хранение Ахмеду не придется. А вот таксопарк, на который он работает, могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.

Пока не закончится административное расследование, а длиться оно может до двух месяцев, таксисты не смогут забрать свое авто. Снова выйти на линию они смогут, только когда сотрудники МАДИ во всем разберутся. "Визуально таксистов-нарушителей становится меньше, - говорит Олег Антипов. - Наша работа не проходит даром, люди становятся дисциплинированными". Вот на островок безопасности по требованию сотрудника ГИБДД въезжает белый Kia. На крыше машины есть опознавательный фонарь такси, а вот цветографической схемы в виде шашечек нет. Водитель объясняет - лицензию получал давно, когда требования не были строгими. У инспекторов МАДИ в этом вопросе позиция твердая: раз принял решение пойти в московские таксисты - должен выполнять требования. Тем более что отсутствие атрибутики может отразиться на нас, пассажирах.

Если на дороге пробка, такой водитель не поедет по выделенной полосе для такси, а значит его пассажир будет терять время.