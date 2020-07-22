Дело о смертельном ДТП по вине актера Ефремова поступило в суд

Отмечается, что это уголовное дело было расследовано в кратчайший срок - с момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло всего 40 дней.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов и его адвокаты закончили ознакомление с материалами дела.

Напомним, резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце у дома 3 на Смоленской площади. Актер Михаил Ефремов на большой скорости выехал на чёрном внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял 57-летний курьер по доставке морепродуктов Сергей Захаров. Мужчина, управлявший отечественным автомобилем, на следующее утро скончался в больнице от полученных в аварии ранений.

Михаил Ефремов физически в ДТП не пострадал. Чуть позже выяснилось, что артист находился за рулем в момент аварии в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По поводу наркотиков в настоящее время проходит расследование отдельного уголовного дела.

Ефремову за смертельную аварию грозит от 5 до 12 лет колонии.