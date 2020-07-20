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20.07.2020 23:02
Рубрика: Происшествия

Без особого порядка

Прокуратура Москвы передала в суд дело актера Михаила Ефремова
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 158(8212)
Суд над актером Михаилом Ефремовым, обвиняемым в смертельном ДТП, начнется в августе.
Фото: Роман Канащук/ТАСС
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

В понедельник прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. По ее словам, дело будет направлено для рассмотрения по существу в Пресненский районный суд Москвы.

Ефремова обвиняют по статье 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как отметила официальный представитель прокуратуры, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland, следовавшим по четвертой полосе проезжей части дороги Смоленской - Сенной площади по направлению от Ленинского проспекта в сторону Нового Арбата.

Во время движения он превысил установленное ограничение скорости. Утратив ориентиры границ полос проезжей части, Ефремов совершил выезд на полосу встречного движения. Несмотря на это, он не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил свое движение. В результате напротив дома номер 3 на Смоленской площади произошло столкновение с фургоном "ВИС 234900", которым управлял житель Рязанской области. Водитель грузовой "Лады" 57-летний Сергей Захаров получил многочисленные телесные повреждения, от которых он скончался следующим утром в больнице. При этом сам актер, несмотря на разбитый "Джип", в аварии не пострадал. Чуть позже выяснилось, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По поводу распространения наркотиков было возбуждено отдельное уголовное дело, по которому Михаил Ефремов проходит как свидетель.

Санкция статьи, по которой будут судить Михаила Ефремова, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет

Это дело с учетом общественного резонанса было расследовано в рекордно короткие сроки. Как сообщил ранее начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин, с учетом повышенного внимания общественности в кратчайшие сроки организован и реализован в полном объеме комплекс необходимых следственных действий. В качестве доказательств к уголовному делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз. Потерпевшими по делу признаны четыре человека - вдова, брат и два сына Захарова. Уже известно, что их защита готовит гражданские иски к Ефремову. Речь может идти о суммах компенсации от миллиона рублей и гораздо выше. Сам актер вначале признал вину и даже выступил с открытым покаянным видеообращением. Однако позже адвокат Эльман Пашаев заявил о непризнании вины Ефремовым, но не пояснил сути своего заявления. Отказался актер с защитой и от суда в особом порядке.

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