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22.07.2020 13:20
Рубрика: Власть

Жириновский рассказал, что Фургал собирался подать в отставку до ареста

Текст: Татьяна Замахина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал до ареста собирался подать заявление об отставке по собственному желанию. Об этом он сообщил в выступлении в ходе отчета главы правительства в Госдуме. Кроме того, он попросил Михаила Мишустина поддержать нового врио губернатора Михаила Дегтярева в его начинаниях.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
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- Прошу поддержать нового руководителя региона, - сказал политик, обращаясь к премьеру. - Михаил Владимирович, у вас, кстати, имя-отчество такое же, как у Дегтярева. Еще один повод помогать ему. Вы двойные тезки.

Он добавил, что в ЛДПР с уважением относились к губернаторской деятельности Сергея Фургала (Жириновский добавил, что не имеет в виду, "что там было 15 лет назад").

- Но край должен развиваться. И мы благодарны, что для его руководства направили представителя ЛДПР, - заявил он.

Жириновский также отметил, что Дегтярев ведет себя скромно. "Он уже сегодня выходит и идет пешком по городу. А не в сопровождении ФСО и всех остальных. Вот таких губернаторов любит народ", - сказал он.

Говоря о Сергее Фургале, он рассказал, что тот за пару дней до ареста собирался лететь в Москву, чтобы подать заявление об отставке по собственному желанию. "Летел ко мне. Я его уговорил", - отметил политик.

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