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22.07.2020 14:20
Рубрика: Происшествия

В Омске вступил в силу приговор группе высокопоставленных чиновников

Текст: Наталья Граф
Омский областной суд оставил без изменений приговор группе бывших высокопоставленных чиновников правительства Омской области по делу о пропаже миллионов при реконструкции объекта культурного наследия.

Экс-заместителя председателя правительства региона Станислава Гребенщикова, министра и заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Богдана Масана и Евгения Скрудзина, а также заместителя директора "Омскоблстройзаказчик" Ольгу Хорзову признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Громкое уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

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- В 2015 году обвиняемые, используя свои должностные полномочия, организовали выплату 14,9 миллиона рублей из федерального бюджета компании "СтройИнвестКомплект", - сообщили "РГ" в УФСБ России по Омской области. - При этом должностные лица знали, что подрядчик не справляется со своими обязанностями.

Деньги были перечислены за выполнение работ по реконструкции столетнего здания страхового товарищества "Саламандра". Его реставрировали под музей с центром "Эрмитаж-Сибирь". Однако компания бросила объект, не отработав ранее полученный аванс в размере 40 миллионов рублей, и находилась в стадии банкротства. Сдача юбилейного объекта оказалась провалена, а миллионы исчезли. В результате из бюджета пришлось вновь выделять крупную сумму денег, чтобы закончить реконструкцию.

Центральный районный суд приговорил Станислава Гребенщикова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, Богдана Масана - к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Скрудзину суд назначил 2 года условно, Хорзовой - 1 год 6 месяцев условно.

Осужденные не согласились с приговором и обжаловали его в апелляционном порядке. Но Омский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

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