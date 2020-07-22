Обвиняемых в убийстве главы ингушского ЦПЭ заподозрили в терроризме

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о терроризме в отношении фигурантов дела о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Отмечается, что никто из фигурантов дела вину не признает. По некоторым данным, следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела еще по статье "незаконное ношение оружия". Ранее появилась информация о том, что ряд фигурантов начал сотрудничать со следствием.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года в Москве. Это было не первое покушение. В начале того же года машину Эльджаркиева обстреляли при возвращении из Чечни в Ингушетию.

Басманный суд Москвы тогда взял под стражу подозреваемых в совершении этого преступления - бизнесмена Хасана Полонкоева и двух его родственников. После этого были помещены под стражу еще четыре человека. А в ноябре прошлого года Басманный суд заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева. Позднее стало известно об аресте Гилани Костоева и Ахмеда Арапиева.