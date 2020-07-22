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22.07.2020 10:36
Рубрика: Происшествия

На Кубани пойдет в суд дело о гибели туристов на катере в море

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении владельца и судоводителя маломерного судна "Атолл". Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК.

Фото: iStock
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Первый обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), а второй - по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Следствие установило, что 5 июля прошлого года в 17.50 в акватории Черного моря в районе поселка Джубга Туапсинского района в 300 метрах от береговой линии перевернулся прогулочный катер "Атолл" под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения.

В результате погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения. Следует отметить, что на этом судне находились 49 отдыхающих, в том числе 19 несовершеннолетних, хотя его максимальная вместимость - 11 человек.

Также в рамках расследования уголовного дела установлено, что в конструкцию маломерного судна были внесены существенные изменения, которые привели к ухудшению показателей остойчивости, запаса плавучести и его непотопляемости, а двигатель катера и вовсе был неисправен.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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