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22.07.2020 10:00
Рубрика: Общество

Не особо охраняемые

Почему заповедники и заказники Крыма стали полигонами для джипперов и мотоциклистов
Текст: Галия Шакирова (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 160(8214)
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и заповедные уголки полуострова с редкими и исчезающими видами растений и животных все чаще напоминают раскатанные грунтовые дороги с глубокими колеями и интенсивным трафиком. Лесные тропы превращаются в трассы шириной в несколько полос. Песчаные дюны разрушаются под колесами автотехники высокой проходимости. Ситуация усугубляется с каждым днем.
Скалы ООПТ "Бакла" облюбовали мотоциклисты-экстремалы. Фото: Илья Изотов/ РГ Скалы ООПТ "Бакла" облюбовали мотоциклисты-экстремалы. Фото: Илья Изотов/ РГ
Скалы ООПТ "Бакла" облюбовали мотоциклисты-экстремалы. Фото: Илья Изотов/ РГ

Проторили дорогу

По данным ГАУ "Управление особо охраняемыми природными территориями РК (УООПТ)", сейчас в списке крымских ООПТ 93 позиции, не считая пяти заповедников федерального подчинения (Крымский, Ялтинский горнолесной, Карадагский, Казантипский и Опукский). При этом в ближайшем будущем еще пять территорий станут государственными природными заказниками.

Фото: Пресс-служба минприроды РК
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Природоохранный статус диктует туристам строгие правила: на большинстве таких территорий запрещено разводить костры и ездить на любых видах транспорта. Об этом сообщают информационные аншлаги. Однако требования систематически нарушаются. К примеру, в районе турстоянки "Партизанская поляна" (природный заказник регионального значения "Тырке") две хорошо накатанные свежие колеи от мотоциклов поднимаются к вершине массива с обеих сторон от такого указателя. Видно, что их путь пролегал прямо по руслу реки Малая Бурульча. В геологическом заказнике общегосударственного значения "Горный Карст Крыма" (Караби-яйла) табличка покосилась после "встречи" с автопутешественниками, а в природном парке "Тарханкутский" ее попросту расстреляли.

Не останавливает предупреждение и желающих заехать на Долгоруковскую яйлу. В один из выходных дней корреспондент "РГ" за полтора часа насчитала 23 единицы различной автотехники. Москвичи ехали посмотреть на Курган славы, что находится в границах ООПТ, и решили срезать путь по траве. Крымчане собрались на "тихую охоту" и припарковали свои "Жигули" максимально близко к сосняку, а эндуро-мотогонщики под рев моторов и оглушающую музыку неслись по "целине", вспахивая почву ощетинившимися грунтозацепами.

"Это огромный стресс для животных. Пронесся такой мотоциклист - и оставил после себя брошенные гнезда, куда птицы больше не вернутся, - утверждают биологи из Крымского федерального университета им. Вернадского. - У животных может случиться выкидыш. А ведь на особо охраняемых природных территориях обитают редкие виды".

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Не лучше обстоят дела и на побережье.

- 13 июня на проектируемой ООПТ "Ойбурский парк" мы насчитали 128 машин, припаркованных на дюнах. Такого даже в разгар сезона не было. Страшно представить, как будет выглядеть пересыпь в сезон, - рассказала координатор общественного движения в защиту побережья Крыма Маргарита Малашкова.

Прогулка без правил

В интернете сейчас уйма предложений совершить незабываемую прогулку по природным паркам регионального значения, заказникам и даже заповедникам на джипах, квадроциклах, мотоциклах или багги. Цена такой прогулки - от 1500 рублей в час с человека. Услуги пользуются спросом. Организаторов не смущает, что они нарушают закон и могут быть оштрафованы.

Колеи от транспорта в районе турстоянки "Партизанская поляна" - по пояс. Фото: Галия Шакирова/ РГ

"Три года возим. Ни разу не попадались. Нет там никаких инспекторов и лесников. Не переживайте", - попытались успокоить корреспондента "РГ" организаторы джип-тура в Долину привидений и на Демерджи. За свои услуги и четырехчасовую поездку они попросили 14 тысяч рублей за двоих.

Любопытно, что по информации министерства экологии и природных ресурсов РК, с начала 2020 года общая сумма штрафов за нарушение статьи 8.39 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ") составила всего 24500 рублей. При этом ущерб, нанесенный природе, никто не считал.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В мае 2019 года в Крыму был принят закон "Об особенностях организации автомототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории РК". Документ в том числе регулирует и перевозки туристов в ООПТ: в частности, проезд возможен только после согласования с госструктурами и при соблюдении всех установленных правил. Маршрут должен быть обустроен, а организаторы поездок должны иметь паспорт маршрута и схему движения авто. Перед сменой - обязательный техконтроль транспорта и медосмотр водителей.

Однако предложенные минкурортов РК маршруты по ООПТ были отвергнуты минэкологии со ссылкой на "утвержденные материалы научного обоснования создания ООПТ". Правда, в конце февраля 2020 года минэкологии разработало свои девять автомаршрутов: на мыс Такиль, в Караларский парк, в Лисью бухту - Эчки-Даг, Узун-Сырт на горе Климентьева, на балку Большой Кастель, на побережье Джангуль. Еще три маршрута проходят по побережью Атлеша. Во время нынешнего турсезона их будут обкатывать в прямом и переносном смысле. Но вопрос, как решать главную проблему, остается открытым.

Рейды и баррикады

- Проблему автотранспорта на ООПТ нужно решать комплексно: первое и самое главное - это все-таки жесткий мониторинг со стороны контролирующих органов и штрафы, - считает координатор общественного движения в защиту побережья Крыма Маргарита Малашкова. - Сарафанное радио работает быстро, и несколько таких рейдов могут надолго поубавить пыл у любителей рассекать на внедорожниках. Другой важный момент - это наличие шлагбаумов, информационных аншлагов и табличек. Их явно недостаточно на многих ООПТ, в особенности прибрежных, таких как природный парк "Бакальская коса". На пологий берег легко может заехать практически кто угодно. И одни люди зачастую даже не подозревают, что нарушают Водный кодекс, а другие уверены в своей безнаказанности. В итоге мы получаем изуродованный ландшафт и наезженные дороги там, где должна быть первозданная природа.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Сейчас, по мнению экологов, у контролирующих органов элементарно не хватает ресурсов для выявления нарушителей. Яркий пример - это недавний случай на проектируемой ООПТ "Ойбурский парк". После заявления, которое общественники написали в минприроды Крыма, спустя неделю два дня подряд там работали сотрудники эконадзора.

- По имеющейся у нас информации в первый день рейда они отправили с территории ООПТ 65 машин, а к сопротивляющимся применяли штрафные санкции, - продолжает Малашкова. - Но в тот же день мы решили проверить эффективность рейда, и машин там оказалось столько, как будто проверки и не было. По словам же инспекторов, все зафиксированные нами машины въехали на дюны уже после рейда.

Некоторые крымчане нашли свой способ борьбы с любителями быстрой езды по заповедным лесам и устраивают на тропах искусственный "лесоповал". "Это их, конечно, не остановит, но удовольствие подпортит. Мало кому понравится останавливаться каждые 50 метров и убирать деревья с дороги", - считают защитники экологии.

- В вопросах сохранения природных ландшафтов не должно быть компромиссов, - считает Маргарита Малашкова. - Природа Крыма сейчас под небывалым антропогенным прессом, в том числе туристическим, и сохранение природоохранного и рекреационного потенциала полуострова - это, прежде всего, задача контролирующих и надзирающих органов, а не общественников.

Комментарий

Владимир Капитонов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма:

- С начала года сотрудники министерства провели 148 рейдов для выявления, пресечения и предупреждения фактов нарушения природоохранного законодательства, выраженных в несанкционированном проезде и стоянке на ООПТ, а также 2734 рейда на предмет соблюдения лесного законодательства. По их результатам установлено 64 факта незаконного проезда и стоянки на ООПТ, составлено 14 протоколов по статье 8.39 КоАП РФ и вынесено 50 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Кроме того, было установлено 285 фактов нарушения лесного законодательства. По всем этим фактам также возбуждены дела. Восемь из них рассмотрены - к административной ответственности привлечены восемь лиц.

Действующей методикой предусмотрена возможность расчета вреда от проезда и стоянки автотранспортных средств на ООПТ, находящихся в границах лесного фонда. В связи с тем, что ранее выявленные факты были зафиксированы на ООПТ, расположенных за границами земель лесного фонда, расчеты размеров вреда министерство не проводило.

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