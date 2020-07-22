В Евпатории определили место возведения детского реабилитационного центра

Новости

Netflix свернул производство сериала "Если бы" из-за гей-пропаганды 10:59
Поддержку во время пандемии получили семьи с более 26,5 миллионами детей 10:55
Главный анестезиолог-реаниматолог Дона умер от коронавируса 10:54
Захватившему заложников в украинском Луцке предъявили обвинения 10:53
В Судаке спасатели сняли туриста со скалы древней крепости 10:50
Ракова: В Москве 24 июля пройдет выпускной в Парке Горького 10:47
Мишустин озвучил базовые ценности правительства 10:42
В пострадавший от паводка город на Среднем Урале прибыл глава МЧС 10:42
Число случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне 10:41
На Кубани пойдет в суд дело о гибели туристов на катере в море 10:36
Мишустин поблагодарил правительство Медведева 10:32
Очаг коронавируса возник на Ондской ГЭС после ликвидации разлива масла 10:29
В Ирландии разрешили носить защитные экраны для лица вместо масок 10:23
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом 10:21
В Ульяновске чиновника обвинили в выдаче разрешений на охоту за взятки 10:21
На Вятке спасателя обвинили в неоказании помощи тонущему ребенку 10:11
Skoda представит конкурента Nissan Ariya 1 сентября 10:09
Lada Niva: изучаем комплектации дорогого внедорожника 10:03
В Ленобласти от удара током при обшивке ангара погибли двое рабочих 10:00
Видео: американский бронеавтомобиль перевернулся на севере Сирии 10:00
Ряд регионов России ожидает аномальное тепло 09:55
В Новгороде раскопали стену храма, построенного по заказу прототипа Садко 09:49
Семь отраслей экономики вышли из зоны риска 09:39
В Перми нашли виновных в гибели людей в отеле "Карамель" 09:39
Более 100 домов по программе реновации в столице подключат к электросетям 09:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 10:16
Рубрика: Общество

Реабилитация курорта

В Евпатории определили место возведения детского реабилитационного центра
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 160(8214)
Министерство здравоохранения РФ вместе с Минэкономразвития РФ положительно оценило проект строительства детского многофункционального реабилитационного центра в Евпатории - на территориях бывшей грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина".
. Некогда визитная карточка грязелечебницы, сегодня грязевой корпус «Мойнак» напоминает руины после бомбежки. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ . Некогда визитная карточка грязелечебницы, сегодня грязевой корпус «Мойнак» напоминает руины после бомбежки. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
. Некогда визитная карточка грязелечебницы, сегодня грязевой корпус «Мойнак» напоминает руины после бомбежки. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ

Дом оставят в покое

Как писала "РГ" ("Центр тяжести" в номере от 25 марта 2020 года. - Прим. ред.), ранее центр планировали построить на базе санаториев "Бригантина" и "Чайка" в поселке Заозерном. Объединение здравниц грозило сносом расположенной между ними жилой многоэтажки - дома N 77 на улице Аллея Дружбы. Кроме того, в случае строительства заозерненцы лишились бы и аллеи, ведущей к морю, и общедоступного поселкового пляжа, к которому она ведет.

Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
В первую летнюю смену "Артек" примет более тысячи крымских детей

Председатель совета дома Галина Парамонова сообщила "РГ", что на прошлой неделе председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в телефонном разговоре заверил ее, что центр решили строить на землях "Родины" и "Мойнак".

- Это правильное решение, - уверена она. - Там рядом лиман, восстановят грязелечебницу - и все будет прекрасно. И парк там замечательный - есть где погулять людям.

В комментарии "РГ" глава крымского Совмина рассказал, что ранее лично общался с жильцами дома.

- Мы с согласились с тем, что для строительства центра необходимо выбрать другое место, - отметил Гоцанюк.

"Предложение понравилось"

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук сообщил "РГ", что убеждает представителей министерства здравоохранения РФ в том, что территории здравниц в центре города вполне подходят для будущего центра.

- Минздрав смущает, что в шаговой доступности нет пляжа, - говорит он. - На это я заявляю: пляжи-то есть, и на них можно возить детей. Наше предложение понравилось. Мы идем к конструктивному решению, которое не ущемляет ничьих интересов, как, например, в случае с жильцами 60-квартирного дома в Заозерном. И если бы даже мы реконструировали грязелечебницу "Мойнаки", я сомневаюсь в ее востребованности, поскольку почти в каждом санатории уже создали ванногрязевые отделения.

В Крыму в детских лагерях смены сократили до 14 дней

По словам Тихончука, в евпаторийской администрации начали разрабатывать план объединения территорий санатория и бывшей грязелечебницы.

Напомним, в прошлом году мэр Евпатории заявил, что городская администрация намерена внести реконструкцию "Мойнак" в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года". Ремонт предполагалось провести в 2023-2025 годах.

О реконструкции граязелечебницы в евпаторийской администрации говорят пять лет. В рамках упомянутой ФЦП до 2020 года на восстановление здравницы с шестью полуразрушенными админкорпусами и тремя законсервированными скважинами термальной минеральной воды предусматривалось 700 миллионов рублей. Речь шла о создании комплекса на 110 койко-мест и бассейна, способного принимать до 100 посетителей в сутки.

Тихончук образно заметил, что проекты реконструкции грязелечебницы и строительства центра теперь предполагается "поженить".

- Инженерные и геологические изыскания, проведенные в рамках первой программы, можно включить в новый проект, - пояснил он. - Может быть, решат сохранить грязелечебницу как составную часть центра. В любом случае уже проделанная работа ляжет в фундамент нового проекта.

Уникальный опыт

В минздраве России пояснили, что проектировать центр будут в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года". Совет министров Крыма высказал готовность завершить проектные работы до конца этого года.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Как коронавирус повлиял на летний туристический сезон в этом году

На территории будущего центра хотят разместить пансионат для детей с родителями на 300 номеров и общежития на 150 квартир. Второе подобное учреждение собираются возвести в Новосибирске. Таким образом, оба центра будут доступны для детей, проживающих в разных географических зонах.

При разработке медико-технического задания Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии минздрава РФ попросил крымский НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации направить предложения для усовершенствования проекта строительства реабилитационного центра.

- Тогда, правда, его планировалось строить на базе "Бригантины" и "Чайки", - подчеркнула директор института, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Голубова. - И надо сказать, что наличие там пляжей было одним из главных факторов.

По словам Голубовой, для создания такого учреждения в Евпатории есть база, которая нарабатывалась десятилетиями. В том числе это наработки НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также уникальные методики, разработанные местными специалистами.

Фото: Александр Корольков/РГ
600 крымских санаториев и отелей возобновили свою работу

- А местоположение позволяет максимально использовать региональные природные лечебные факторы, показанные при различных заболеваниях - иловая сульфидная грязь, рапа, минеральные воды для наружного и внутреннего потребления, климат, песочные пляжи, теплое мелкое море и другие.

Голубова рассказала, что сначала на территории центра, помимо прочего, предполагалось разместить круглосуточный стационар на 300 коек, лечебный корпус с дневным стационаром на 60 коек и консультативно-диагностический центр.

- Согласно исходному медико-техническому заданию, лечебный корпус с круглосуточным стационаром включает пять отделений для детей от полугода до 18 лет (каждое - на 60 коек), детское соматическое реабилитационное отделение и по два детских нейрореабилитационных и ортопедических реабилитационных отделений, - уточнила директор института.

История

Грязелечебный комплекс "Мойнаки" основали в 1887 году на побережье одноименного соленого озера. В 1917 году грязелечебница закрылась и при советской власти открылась только в мае 1924-го. В 1960 году Совет министров УССР передал санатории и дома отдыха минздрава Советского Союза, в число которых входила и грязелечебница, профсоюзам. После распада СССР совет Федерации независимых профсоюзов Украины и правление Фонда социального страхования создали на базе санаторно-курортных профсоюзных учреждений предприятие "Укрпрофздравница". Предпринятые его руководством попытки продать "Мойнаки" не увенчались успехом. В 2011 году грязелечебница прекратила работу.

Санаторий "Родина" был основан в 1921 году на базе частного пансиона рядом с грязелечебницей "Мойнаки", однако название нынешнее получил только в 1958-м, когда ему дали статус детского учреждения. В 1926 году в здравнице лечился писатель Николай Островский, которому было показано грязелечение. В советское время санаторий, специализировавшийся на лечении детей с поражениями центральной и периферической нервной системы и церебральным параличом, неоднократно отмечали государственными наградами. В 1972-м "Родину" занесли в Книгу трудовой славы Евпатории.

Цифра

18,9 миллиарда рублей - такова, по словам заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, предварительная стоимость детского многофункционального реабилитационного центра.

В регионах Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме
В России начались испытания нового штурмового вертолета
Пушков ответил на требование США прекратить разработки ракет
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году