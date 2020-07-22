В Евпатории определили место возведения детского реабилитационного центра

Дом оставят в покое

Как писала "РГ" ("Центр тяжести" в номере от 25 марта 2020 года. - Прим. ред.), ранее центр планировали построить на базе санаториев "Бригантина" и "Чайка" в поселке Заозерном. Объединение здравниц грозило сносом расположенной между ними жилой многоэтажки - дома N 77 на улице Аллея Дружбы. Кроме того, в случае строительства заозерненцы лишились бы и аллеи, ведущей к морю, и общедоступного поселкового пляжа, к которому она ведет.

Председатель совета дома Галина Парамонова сообщила "РГ", что на прошлой неделе председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в телефонном разговоре заверил ее, что центр решили строить на землях "Родины" и "Мойнак".

- Это правильное решение, - уверена она. - Там рядом лиман, восстановят грязелечебницу - и все будет прекрасно. И парк там замечательный - есть где погулять людям.

В комментарии "РГ" глава крымского Совмина рассказал, что ранее лично общался с жильцами дома.

- Мы с согласились с тем, что для строительства центра необходимо выбрать другое место, - отметил Гоцанюк.

"Предложение понравилось"

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук сообщил "РГ", что убеждает представителей министерства здравоохранения РФ в том, что территории здравниц в центре города вполне подходят для будущего центра.

- Минздрав смущает, что в шаговой доступности нет пляжа, - говорит он. - На это я заявляю: пляжи-то есть, и на них можно возить детей. Наше предложение понравилось. Мы идем к конструктивному решению, которое не ущемляет ничьих интересов, как, например, в случае с жильцами 60-квартирного дома в Заозерном. И если бы даже мы реконструировали грязелечебницу "Мойнаки", я сомневаюсь в ее востребованности, поскольку почти в каждом санатории уже создали ванногрязевые отделения.

По словам Тихончука, в евпаторийской администрации начали разрабатывать план объединения территорий санатория и бывшей грязелечебницы.

Напомним, в прошлом году мэр Евпатории заявил, что городская администрация намерена внести реконструкцию "Мойнак" в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года". Ремонт предполагалось провести в 2023-2025 годах.

О реконструкции граязелечебницы в евпаторийской администрации говорят пять лет. В рамках упомянутой ФЦП до 2020 года на восстановление здравницы с шестью полуразрушенными админкорпусами и тремя законсервированными скважинами термальной минеральной воды предусматривалось 700 миллионов рублей. Речь шла о создании комплекса на 110 койко-мест и бассейна, способного принимать до 100 посетителей в сутки.

Тихончук образно заметил, что проекты реконструкции грязелечебницы и строительства центра теперь предполагается "поженить".

- Инженерные и геологические изыскания, проведенные в рамках первой программы, можно включить в новый проект, - пояснил он. - Может быть, решат сохранить грязелечебницу как составную часть центра. В любом случае уже проделанная работа ляжет в фундамент нового проекта.

Уникальный опыт

В минздраве России пояснили, что проектировать центр будут в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года". Совет министров Крыма высказал готовность завершить проектные работы до конца этого года.

На территории будущего центра хотят разместить пансионат для детей с родителями на 300 номеров и общежития на 150 квартир. Второе подобное учреждение собираются возвести в Новосибирске. Таким образом, оба центра будут доступны для детей, проживающих в разных географических зонах.

При разработке медико-технического задания Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии минздрава РФ попросил крымский НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации направить предложения для усовершенствования проекта строительства реабилитационного центра.

- Тогда, правда, его планировалось строить на базе "Бригантины" и "Чайки", - подчеркнула директор института, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Голубова. - И надо сказать, что наличие там пляжей было одним из главных факторов.

По словам Голубовой, для создания такого учреждения в Евпатории есть база, которая нарабатывалась десятилетиями. В том числе это наработки НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также уникальные методики, разработанные местными специалистами.

- А местоположение позволяет максимально использовать региональные природные лечебные факторы, показанные при различных заболеваниях - иловая сульфидная грязь, рапа, минеральные воды для наружного и внутреннего потребления, климат, песочные пляжи, теплое мелкое море и другие.

Голубова рассказала, что сначала на территории центра, помимо прочего, предполагалось разместить круглосуточный стационар на 300 коек, лечебный корпус с дневным стационаром на 60 коек и консультативно-диагностический центр.

- Согласно исходному медико-техническому заданию, лечебный корпус с круглосуточным стационаром включает пять отделений для детей от полугода до 18 лет (каждое - на 60 коек), детское соматическое реабилитационное отделение и по два детских нейрореабилитационных и ортопедических реабилитационных отделений, - уточнила директор института.

История

Грязелечебный комплекс "Мойнаки" основали в 1887 году на побережье одноименного соленого озера. В 1917 году грязелечебница закрылась и при советской власти открылась только в мае 1924-го. В 1960 году Совет министров УССР передал санатории и дома отдыха минздрава Советского Союза, в число которых входила и грязелечебница, профсоюзам. После распада СССР совет Федерации независимых профсоюзов Украины и правление Фонда социального страхования создали на базе санаторно-курортных профсоюзных учреждений предприятие "Укрпрофздравница". Предпринятые его руководством попытки продать "Мойнаки" не увенчались успехом. В 2011 году грязелечебница прекратила работу.

Санаторий "Родина" был основан в 1921 году на базе частного пансиона рядом с грязелечебницей "Мойнаки", однако название нынешнее получил только в 1958-м, когда ему дали статус детского учреждения. В 1926 году в здравнице лечился писатель Николай Островский, которому было показано грязелечение. В советское время санаторий, специализировавшийся на лечении детей с поражениями центральной и периферической нервной системы и церебральным параличом, неоднократно отмечали государственными наградами. В 1972-м "Родину" занесли в Книгу трудовой славы Евпатории.

Цифра

18,9 миллиарда рублей - такова, по словам заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, предварительная стоимость детского многофункционального реабилитационного центра.