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22.07.2020 13:39
Рубрика: Происшествия

Площадь пожара в уральском заповеднике увеличилась до 23 гектаров

Текст: Юлия Мякишева

Пожар в заповеднике Денежкин камень не могут потушить с 18 июля. Площадь возгорания продолжает расти.

Ранее "РГ" сообщала, что из-за аномальной жары огонь перекинулся на верхушки деревьев. Ситуация улучшилась благодаря сбросу тридцати тонн воды с вертолета, но работу осложняет труднодоступность очагов.

Фото: Денис Бушковский/ТАСС
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Сегодня на странице заповедника в соцсетях сообщили, что площадь пожара увеличилась до 23 гектаров.

Воду от реки людям приходится доставлять пешком из-за того, что со вчерашнего дня на территорию ее не завозят и нет вертолета (накануне было сделано два сброса, и с вертолета найдено место для посадки - для доставки мотопомп и рукавов).

В настоящее время пожар движется на север и северо-запад, где вероятен переход огня через гребень - это приведет к катастрофическому разрастанию очага на такую территорию, что тушение будет крайне затруднено.

- Если не обеспечить воду на площадке, придется работать ранцевыми огнетушителями в горной местности на большой высоте и более чем в четырех километрах от источника. Переход огня за хребет вызовет резкое увеличение площади пожара, - говорят в заповедника.

В МЧС отметили: возгорание в заповеднике не представляет угрозы для населенных пунктов. А вертолет спасателей сегодня задействован для работы в затопленных Нижних Сергах.

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