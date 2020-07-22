В затопленном городе на Среднем Урале восстановили электроснабжение

В пострадавших от паводка Нижних Сергах продолжается устранение последствий ЧП.

Электроснабжение в городе восстановлено, сообщили сегодня в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Ранее "РГ" писала, что без электричества, по данным прокуратуры, находились 17 многоквартирных домов и 2083 частных.

В городе продолжаются работы по расчистке улиц и русла реки Заставка от мусора. Вывезено 106 самосвалов, общим объемом 1555 кубометров мусора.

Сейчас производится откачка воды. Уже получилось это сделать в 14 домах и 110 придомовых территорий. Населению доставляют питьевую воду и продуктовые наборы.

Напомним, уральский городок затопило в ночь на понедельник. Из-за сильных ливней вышла из берегов река Заставка, которая разрушила дома, мосты, подстанцию. В городе ввели режим ЧС. Накануне губернатор региона Евгений Куйвашев объявил, что всем пострадавшим будет выделена материальная помощь. Также он поручил рассчитать все работы, которые потребуется провести на восстановление домов и участков.