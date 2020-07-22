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22.07.2020 15:44
Рубрика: Экономика

В России может начаться "гаражная амнистия"

Текст: Ольга Игнатова
Законопроект о "гаражной амнистии" для более четырех с половиной миллионов автовладельцев находится в высокой степени готовности. В случае его принятия амнистия будет действовать с 2021 по 2025 годы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, комментируя высказанную премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время отчета кабмина в Госдуме готовность поддержать законопроект. Как уточнили в аппарате вице-премьера, речь идет о внесенном в правительство проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены". Виктория Абрамченко подчеркивает, что цель законопроекта - внести ясность в регулирование вопросов правового положения и деятельности гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, а также оформления прав на объекты гаражного назначения. Пока в России нет закона, который бы регламентировал деятельность гаражно-строительных кооперативов.

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По словам Абрамченко, принятие законопроекта очень ждут 4,5 миллиона владельцев гаражей, которые сейчас никак не могут оформить их в собственность из-за отсутствия у них необходимых для этого правоустанавливающих документов. Вступить в права собственности на гараж люди могут только по решению суда. Виктория Абрамченко подчеркивает, что для исключения дополнительных расходов граждан законопроектом предусматривается упрощенный порядок кадастрового учета таких объектов.

Законопроектом о "гаражной амнистии" устанавливается перечень документов и обстоятельств, которые подтверждают владение гаражом. Это, например, длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие внесение различных платежей при его эксплуатации, ранее полученные документы технической инвентаризации и другое. Регионы, в свою очередь, наделяются полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.

Фото: iStock
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Кроме того, законопроектом, в частности, предложен особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи граждан, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса, или на принадлежащие гражданам машиноместа, расположенные в коллективном гараже.

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