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22.07.2020 14:33
Рубрика: Легковые авто

Весь тираж нового внедорожника Ford Bronco был раскуплен мгновенно

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Новый рамный внедорожник для активного отдыха Ford Bronco, представленный на прошлой неделе, обрел статус одной из самых горячих новинок этого года задолго до премьеры. Ожидания не обманули и вся первая партия из 3500 машин в символическом исполнении First Edition была зарезервирована мгновенно. Столкнувшись с подобным ажиотажем, руководители компании приняли решение тираж первой партии удвоить, и дополнительный тираж был выбран покупателями столь же стремительно.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Резервирование машин было открыто на сайте Ford, и кроме заполнения кратких формуляров требовало внесения депозита в 100 долларов. Об удвоении тиража партии First Edition первыми узнали счастливцы, успевшие забронировать машины. Компания проинформировала их с намерением избежать претензий в том, что исполнение их машин не столь редко, как было объявлено изначально, и напомнила о возможности добровольной отмены брони. Но едва ли ею кто-то воспользуется.

Промышленное производство Ford Bronco начнется в первом квартале 2021 года. Для тех, кто не успел оформить бронь на сайте и не желает ждать полгода, есть выход - отслеживать машины первой партии, зарезервированные для дилеров. Но надо быть готовым раскошелиться минимум на 60 800 долларов за трехдверный внедорожник и 64 995 за пятидверный.

Ford Bronco рамный среднеразмерный внедорожник на шасси и агрегатах пикапа Ford Ranger, имеет полноприводную трансмиссию типа "part time", уникальный кузов с легко демонтируемыми дверями и верхом, интерьер защищенный от воды и ряд приспособлений, упрощающих движение по пересеченной местности.

Фото: Пресс-служба Ford.
#Ford