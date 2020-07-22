Весь тираж нового внедорожника Ford Bronco был раскуплен мгновенно

Новый рамный внедорожник для активного отдыха Ford Bronco, представленный на прошлой неделе, обрел статус одной из самых горячих новинок этого года задолго до премьеры. Ожидания не обманули и вся первая партия из 3500 машин в символическом исполнении First Edition была зарезервирована мгновенно. Столкнувшись с подобным ажиотажем, руководители компании приняли решение тираж первой партии удвоить, и дополнительный тираж был выбран покупателями столь же стремительно.

Резервирование машин было открыто на сайте Ford, и кроме заполнения кратких формуляров требовало внесения депозита в 100 долларов. Об удвоении тиража партии First Edition первыми узнали счастливцы, успевшие забронировать машины. Компания проинформировала их с намерением избежать претензий в том, что исполнение их машин не столь редко, как было объявлено изначально, и напомнила о возможности добровольной отмены брони. Но едва ли ею кто-то воспользуется.

Промышленное производство Ford Bronco начнется в первом квартале 2021 года. Для тех, кто не успел оформить бронь на сайте и не желает ждать полгода, есть выход - отслеживать машины первой партии, зарезервированные для дилеров. Но надо быть готовым раскошелиться минимум на 60 800 долларов за трехдверный внедорожник и 64 995 за пятидверный.

Ford Bronco рамный среднеразмерный внедорожник на шасси и агрегатах пикапа Ford Ranger, имеет полноприводную трансмиссию типа "part time", уникальный кузов с легко демонтируемыми дверями и верхом, интерьер защищенный от воды и ряд приспособлений, упрощающих движение по пересеченной местности.