"Вседорожные" Lada Vesta и Renault Logan: какой седан выбрать

Оба автомобиля заняли уникальную нишу "бюджетных" седано-кроссоверов в 2018 году. Vesta Cross в продаже появилась летом, Logan Stepway вышел осенью. Vesta сходит с конвейера Лада Ижевска, Logan производится на АвтоВАЗе. Модели изготавливаются по стандартам Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Цены на Vesta Cross лежат в диапазоне от 800 900 до 998 900 рублей. Автомобиль предлагается с двигателями объёмом 1,6 литра (106 л.с.) и пятиступенчатой механической коробкой передач, 1,6 литра (113 л.с.) и бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E, 1,8 литра (122 л.с.) и пятиступенчатой "механикой".

Logan Stepway стоит от 747 000 до 935 000 рублей. Машина доступна с моторами объёмом 1,6 литра (82 л.с.) и пятиступенчатой МКП, 1,6 литра (102 л.с.) и четырёхступенчатым "автоматом", 1,6 литра (113 л.с.) с "ручкой" на пять передач или "вариатором" X-Tronic.

Если рассматривать топовые исполнения моделей, то разница составляет скромные 63 900 рублей. По оснащению Vesta Cross будет оборудована задними дисковыми тормозами, датчиком дождя и света, задним подлокотником, розеткой, USB и подогревом для задних пассажиров, камерой заднего вида и другими полезными мелочами. Зато в Logan будет функция дистанционного запуска двигателя, мультимедиа с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

Самые дорогие версии автомобилей оснащаются одинаковыми силовыми агрегатами - 113-сильным мотором и вариатором. Динамика и расход у машин почти идентичные. Vesta весит 1230 кг и набирает 100 км/ч за 11,3 секунды, Logan с весом 1125 кг разгоняется до "сотни" за 12,1 секунды. Средний расход топлива первой составляет 7,1 л. на 100 км, вторая расходует 6,7 л.

Примечательно и то, что Vesta Cross рекомендуется заправлять АИ-92, в Logan Stepway можно заливать минимум АИ-95.

Отличительными чертами "вседорожной" Lada Vesta являются защитный пластиковый обвес кузова, 17-дюймовые литые диски, дорожный просвет в 203 мм, специальные настройки шасси, а также доработанный салон. "Приподнятый" Renault Logan выделяется от обычного седана обвесом по кругу из неокрашенного пластика, 16-дюймовыми стальными дисками с пластиковыми колпаками, повышенным до 195 мм клиренсом и более "люксовой" отделкой интерьера. На лёгком бездорожье или на заснеженных дорогах за счёт коротких свесов и внушительного дорожного просвета обе модели чувствует себя лучше обычных седанов.

Облик Vesta Cross получился модным и агрессивным. Logan Stepway выглядит скромнее. Его головная оптика оснащается светодиодными дневными ходовыми огнями, когда как у Vesta установлены безальтернативные галогеновые фары.

Если сравнить интерьеры, то Renault здесь явно уступает Lada. Салон Vesta эргономичнее, имеет логичное расположение различных кнопок и тачскрина, обладает передней панелью с современной архитектурой, а также сиденьями с удобным профилем, развитой боковой поддержкой и поясничным подпором. Эргономика Logan спорная, с утилитарной передней панелью, неудачными креслами и с экономией на кнопках.

Vesta имеет следующие габаритные размеры: колёсная база 2635 мм, ширина 1785 мм, длина 4424 мм, высота 1526 мм. Размеры Logan следующие: колёсная база 2634 мм, ширина 1761 мм, длина 4368 мм, высота 1576 мм.

На втором ряду в Lada просторнее как по длине, так и по ширине, места над головой больше у Renault. Logan Stepway может похвастать багажным отделением объёмом 510 литров, в Vesta Cross чуть меньше - 480 литров.

С обзорностью у транспортных средств всё в порядке, но боковые зеркала у Vesta имеют бОльшую площадь остекления и оснащаются электроскладыванием. По уровню сборки и качеству отделки внутреннего убранства - паритет.

Как показывают сравнительные тесты, Vesta Cross управляется азартнее, она стабильнее на прямой, тише в движении, нежели Logan Stepway. Подвеска у всех энергоёмкая, но француз всеяднее, на ямы и стыки не обращает внимание. Из-за огромных колёс с низкопрофильной резиной вазовский флагман чувствительнее к неровностям, требуется хорошее дорожное полотно. К слову, безопасность "вседорожных" седанов соответствует уровню обычных приземленных седанов своего класса.

Резюмируя, по потребительским качествам предпочтительнее Vesta Cross. Более оснащённая, стильная, с интересным шасси - Vesta Cross подходит молодым и активным людям. Logan Stepway с меньшим количеством опций, со сдержанным дизайном и спокойным характером предназначен для более возрастной аудитории.

В любом случае у "кросс-четырёхдверок" за два года так и не появилось прямых конкурентов.