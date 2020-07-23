МОК: Олимпиада в Токио в 2021 году может пройти без зрителей

Международный олимпийский комитет рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио в следующем году без зрителей. Об этом рассказал глава организации Томас Бах в интервью телеканалу NHK.

"Безопасность проведения Олимпиады - основной приоритет, а потому надо принять необходимые меры. При этом никто конечно не хочет, чтобы такое важное спортивное событие прошло без публики", - цитирует Баха ТАСС.

Как отметил глава МОК, пандемия сказывается на результативности спортсменов, которые тренируясь точно не знают о том, когда возобновятся соревнования и когда уже нужно выходить на пик своей физической формы. Приходится учитывать также особенности перемещения через границы.

Накануне глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори также не исключил, что организаторы могут рассмотреть вопрос о проведении Игр без зрителей. Олимпиада в Японии должна была начаться 24 июля, но из-за пандемии соревнования официально перенесли на 2021 год. Как отметил директор оргкомитета Игр Тосиро Муто, Токио может стать примером для следующих Олимпийских игр или других международных мероприятий.