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23.07.2020 07:15
Рубрика: Спорт

МОК: Олимпиада в Токио в 2021 году может пройти без зрителей

Международный олимпийский комитет рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио в следующем году без зрителей. Об этом рассказал глава организации Томас Бах в интервью телеканалу NHK.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Безопасность проведения Олимпиады - основной приоритет, а потому надо принять необходимые меры. При этом никто конечно не хочет, чтобы такое важное спортивное событие прошло без публики", - цитирует Баха ТАСС.

Как отметил глава МОК, пандемия сказывается на результативности спортсменов, которые тренируясь точно не знают о том, когда возобновятся соревнования и когда уже нужно выходить на пик своей физической формы. Приходится учитывать также особенности перемещения через границы.

Накануне глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори также не исключил, что организаторы могут рассмотреть вопрос о проведении Игр без зрителей. Олимпиада в Японии должна была начаться 24 июля, но из-за пандемии соревнования официально перенесли на 2021 год. Как отметил директор оргкомитета Игр Тосиро Муто, Токио может стать примером для следующих Олимпийских игр или других международных мероприятий.

Спорт Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

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