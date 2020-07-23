Новый кроссовер Kia Sonet: очередной тизер и планы на Европу

В августе в Индии состоится мировая премьера Kia Sonet - субкомпактного кроссовера длиной около четырёх метров. Компания опубликовала очередной тизер модели и рассказала, ждать ли новинку в Европе.

"В целом мы уверены, что новый Kia Sonet станет просто фантастическим кроссовером, с неотразимым, привлекательным характером. Он адресован нашим молодым клиентам, тем кто молод душой и всегда остается на связи - как в самой Индии, так и за её пределами", - охарактеризовал новинку руководитель дизайн-центра Kia Карим Хабиб.

Кроме дизайна новый кроссовер, как заявили в компании, будет обладать "превосходным качеством сборки, технологиями подключения и безопасности, линейкой силовых агрегатов".

В моторную гамму могут войти бензиновый двигатели объёмом 1.0 и 1.2 литра мощностью 120 и 83 л.с. соответственно и 1.5-литровый дизель. Вероятно, кроссоверу Sonet достанется новый тип механической трансмиссии iMT со сцеплением по проводам.

Мировая премьера Kia Sonet состоится 7 августа 2020 года. Продажи новинки начнутся в сентябре. Первым рынком, на котором появится Sonet, станет Индия, здесь же будет налажено его серийное производство. Не исключено, что модель будет продаваться и в других странах азиатского региона. В Европе Sonet не появится - это официальная позиция Kia.