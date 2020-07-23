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23.07.2020 11:22
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Highlander запатентован в России

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Motor запатентовала в России внешний облик полноразмерного кроссовера Highlander четвертого поколения, впервые официально представленного прошлой весной на автосалоне в Нью-Йорке.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Процедура патентования внешнего вида продукта не всегда свидетельствует о намерении производителя представить его на рынке подконтрольном данной юрисдикции, но это именно тот случай. Несмотря на то, что на долю Toyota Highlander приходится меньше 1% продаж компании в натуральном выражении в России, модель нового поколения еще в марте получила сертификат соответствия требованиям техрегламента Евразийского таможенного союза.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Продажи нового Highlander должны начаться в ближайшее время. Российские машины будут только семиместными, полноприводными и только с бензиновой атмосферной "шестеркой" 3.5 (249 л.с., 356 Нм) и 8-диапазонным гидромеханическим "автоматом".

Фото: Пресс-служба Kia.
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По сравнению с Highlander уходящего поколения новый стал больше, по габаритной длине вплотную приблизившись к отметке 5 м, и просторнее для пассажиров, в перечень оснащения включен комплекс безопасности Toyota Safety Sense 2.0 (адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, автоматическое удержание в полосе движения, считывание дорожных знаков), а полностью светодиодные фары - в базовом пакете всех Highlander.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota