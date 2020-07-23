Пикап Great Wall: платформа от Tank, гибрид и новейший "робот"

Great Wall опубликовал скетчи нового полноразмерного пикапа, который будет представлен в этом году. Длина автомобиля достигает шести метров, ширина превышает 2.1 метра.

В основу ляжет платформа от Wey Tank 300 - нового рамного внедорожника, который, как предполагается, унифицирован с Haval H9.

Известно, что пикап оснастят умеренно-гибридной силовой установкой, в которую входят турбированный V6 объёмом 3.0 литра и мощностью 354 л.с. (500 Нм), 48-вольтный стартер-генератор и новая 9-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

Новинка получит систему полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и несколькими режимами работы.

Также для пикапа предусмотрена пневматическая подвеска "с рекордными для сегмента параметрами регулировок высоты и наклона".