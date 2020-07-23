Предшественники Vesta: какие Lada мы потеряли

Осенью текущего года Lada Vesta отметит 5-летие с момента появления. За пять лет семейство модели пополнилось седаном, универсалом, их кросс-версиями, модификациями CNG и Sport. В дизайн-центре Lada пылится и хэтчбек, макет которого был показан в 2015 году. Но компания не собирается расширять семейство Lada Vesta за счет хэтчбека и уж тем более купе. Решение судьбы хэтчбека отложили до лучших времён. Представителями марки заявлялось, что универсал удовлетворит бОльшую часть спроса.

Разработка Lada Vesta началась в 2011 году и завершилась уже в 2015 году. Не секрет, что седан класса "B+" построен на платформе Lada B/C с использованием компонентов Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. К слову, каркас кузова Vesta является модернизированным каркасом ВАЗ-2116 "Проекта С". Но какие Lada так и не пошли в серию?

Создание унифицированной новой переднеприводной платформы Lada В/С стартовало в середине 2000-х годов в рамках сотрудничества АвтоВАЗа и канадской компании Magna International. Перспективная "тележка" предполагала выпуск семейства автомобилей "С+" класса в кузове седан, хэтчбек, универсал. Планировались также кроссовер, минивэн и более компактные модели. В самом начале развития проекта АвтоВАЗ и вовсе построил макет седана "D" класса ВАЗ-3116, но было решено не прыгать в столь высокую лигу.

Первый прототип автомобиля гольф-класса - это седан ВАЗ-2116 семейства "Лада Силуэт", который продемонстрировали в 2004 году. Спустя два года появился улучшенный вариант под названием Lada Concept C с кузовом "Магна", построенный для отработки технологических решений по платформе.

Прототип на краш-тестах показал уверенные четыре звезды рейтинга - 12 баллов из 16 возможных (фронтальный удар) и 14,3 балла из 16 (боковой удар) по системе EuroNCAP. Кузов четырёхдверки получился одним из самых жёстких на кручение среди иностранных аналогов - жёсткость каркаса на кручение достигал показателя в 21500 Нм/град.

В 2008 году на АвтоВАЗе собрали тестовые прототипы седана с финальным дизайном экстерьера и интерьера. В тот же год образовался Альянс Renault-АвтоВАЗ.

ВАЗ-2116 позиционировался как семейный, отличался увеличенными размерами, интересным дизайном, просторным и комфортабельным внутренним убранством с качественными материалами и аккуратной сборкой. Кроме ВАЗ-2116 в семейство входил хэтчбек ВАЗ-2118 и универсал ВАЗ-2117. Вазовцы даже изготовили несколько ходовых образцов хэтчбека и пару голых кузовов универсалов.

Главное - в рамках "Проекта С" АвтоВАЗ разработал переднюю подвеску типа McPherson с L-образными рычагами, подрамником и рулевой рейкой. От электроусилителя рулевого управления пришлось отказаться в пользу гидроусилителя. Задняя подвеска, которая должна была использоваться и для полноприводных моделей, имела двухрычажную схему.

Помимо этого, инженеры спроектировали 1,8-литровый "атмосферник" мощностью 116 л.с. (с фазовращателем 122 л.с.), а также пяти и шестиступенчатую механическую КП с тросиковым приводом. Для седана гольф-класса рассматривался и двухлитровый силовой агрегат в паре с автоматической трансмиссией.

Команда "Проекта С" даже успела создать трёхдверный хэтчбек и кроссовер. Экспериментальный хэтчбек Lada C Concept дебютировал в 2007 году на Женевском автосалоне. Концепт имел новую эмблему бренда, смелый внешний вид, а также оригинальный салон с некоторыми деталями от Volkswagen, BMW, Audi. Под капотом машины располагался двухлитровый бензиновый мотор.

Премьера компактного автомобиля повышенной проходимости состоялась на ММАС-2008. Перспективная Lada C-Cross обладала узнаваемым обликом с 18-дюймовыми колёсами и короткими свесами. Внутри модель отличалась футуристической передней панелью с трёхспицевым рулевым колесом, креслами и ручками дверей интересной формы.

Дорожный просвет кроссовера достигал 195 мм, снаряжённая масса составляла 1370 кг, объём багажника - 350 литров. Размеры пятидверки следующие: 4410х1812х1557 мм. Ожидалось использование как полного, так и переднего привода. В Lada C-Cross предполагалось устанавливать "атмосферники" объёмом 1,6, 1,8 и 2,0 литра соответственно.

Что касается "Лада Силуэт", то в серию автомобили этого семейства планировалось запустить в 2012 году, по некоторым сведениям в 2015 году. В 2009 году по инициативе Альянса Renault-Nissan создание принципиально новых моделей было заморожено. В 2014 году АвтоВАЗ полностью отказался от "Проекта С", но наработки не забросил. Многие решения несостоявшегося "Проекта С" реализованы в ВАЗ-2180, она же Vesta.

В ближайшие несколько лет Lada должна выпустить два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения, также планируется автомобиль "нижнего C-сегмента" - преемник Lada Vesta. Под кроссоверами подразумеваются Lada Niva-3 и модель по типу XCode.

По предварительным данным, в дальней перспективе АвтоВАЗ может войти в новый для себя сегмент "С". Завод разрабатывает модели под условными названиями "C-Sedan" и "C-Cross".