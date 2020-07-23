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23.07.2020 21:31
Рубрика: Происшествия

Диспетчерам дали реальные сроки по делу о крушении Falcon с главой Total

Текст: Иван Егоров
Солнцевский районный суд приговорил в четверг троих авиадиспетчеров Внуковского центра организации воздушного движения к реальным срокам лишения свободы по делу о крушении Falcon в 2014 году.
Фото: пресс-служба Солнцевского суда Москвы Фото: пресс-служба Солнцевского суда Москвы
Фото: пресс-служба Солнцевского суда Москвы
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Амнистированы двое фигурантов дела о крушении самолета главы Total

"Суд постановил приговорить Александра Круглова к 5,5 года, Романа Дунаева - к 6 годам, Надежду Архипову - к 5 годам колонии-поселения", - огласила вердикт судья Екатерина Гришина. В то же время, суд освободил от наказания Надежду Архипову и снял с нее судимость в связи с амнистией к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В целом суд назначил подсудимым сроки чуть меньше и ни в колонии общего режима, как об этом просил прокурор во время прений сторон. Диспетчеров признали виновными в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек. Среди жертв катастрофы был глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.

Кроме того, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Солнцевского суда, за потерпевшими АО "Международный аэропорт Внуково", авиакомпанией ЮниДжет признано право на удовлетворение исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

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