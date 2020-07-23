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23.07.2020 10:00
Рубрика: Власть

В Норильске назначили и.о. мэра

Текст: Надежда Столярчук

В Норильске назначен исполняющий обязанности мэра, им стал заместитель главы города по общим вопросам Николай Тимофеев, сообщили в администрации Норильска.

Он будет исполнять обязанности главы северного города с 22 июля и до проведения внеочередной сессии Норильского городского Совета депутатов, которая запланирована на 28 июля.

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
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- На сессии будет рассмотрен вопрос об отставке по собственному желанию главы Норильска Рината Ахметчина Рината и назначен и.о. мэра до того времени, как будет избран новый руководитель, - пояснили в администрации города.

Согласно правилам, избирать нового мэра будет Горсовет Норильска из числа кандидатов, представленных специальной комиссией. Это должно произойти не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий действующего главы города.

Напомним, 20 июля этого года мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил о том, что уходит в отставку по собственному желанию. В июне этого года из-за разлива топлива на ТЭЦ главе города было предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК - следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту халатности Ахметчина. По версии правоохранителей, мэр не принял должных мер по реагированию на ЧП.

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