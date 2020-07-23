Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора

Главе Чечни Рамзану Кадырову 22 июля присвоили звание генерал-майора Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом сообщил сам Кадыров на своих страницах в соцсетях, к тексту он приложил фотографию указа, подписанную президентом РФ Владимиром Путиным.

- Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно". Во время телефонного разговора Президент сам зачитал Указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит, - отметил глава Чеченской Республики.

При этом Рамзана Кадырова перевели из структуры МВД, где он также носил звание генерал-майора, в Росгвардию. За это политик отдельно поблагодарил главу ведомства Виктора Золотова. Также генерал-майор объяснил недавно попавшее в Сеть фото, где он позирует с двумя пулеметами в руках. По словам Кадырова, оружие принадлежит Росгвардии, а снимок был сделан во время проверки хранилища.

Ранее сообщалось, что глава Чечни вместе с женой и двумя дочерьми попал в "черный список" Госдепа США. На это он отреагировал с юмором и даже пригласил в свое родовое имение в Беное госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.