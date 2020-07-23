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23.07.2020 09:00
Рубрика: Экономика

Туристы получат кэшбек за поездки в Петербург

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петербург войдет в число регионов-участников программы по возврату туристам части затрат на путешествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Северной столицы Сергея Корнеева. Программа может стать доступной уже с августа.

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Городские власти планируют сформировать целый перечень турпродуктов, по которым будет доступен кешбэк. Уже известно, что в программу могут быть включены межрегиональные маршруты по Серебряному ожерелью России, а также направления круизного туризма.

Напомним, накануне в России была принят план по стимулированию туристических поездок. Путешественники, потратившие на путевку от 25 до 50 тысяч рублей, могут претендовать на возмещение 5 тысяч рублей. Те, кто потратил от 50 до 75 тысяч рублей, вернут 10 тысяч, а для туристов, отдых которых обошелся в 75 тысяч рублей и выше, кэшбек составит 15 тысяч рублей.

Возмещение будет возможно только на услуги, оплаченные картой "Мир". Общий объем финансирования программы составит 15 миллиардов рублей.

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