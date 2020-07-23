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Рубрика: Происшествия

В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Царское Село" Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"
Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"

В Екатерининском парке в Царском Селе с пьедестала сбросили бюст XVIII века. Скульптура получила значительные повреждения. Памятник уронил школьник, его родителям предстоит возместить стоимость реставрации скульптуры, сообщает пресс-служба музея-заповедника "Царское село".

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Пострадал памятник, известный как "бюст умирающего гиганта", он был создан мастером Эдмом Гастклу в 1794 году в литейной мастерской Санкт-Петербургской академии художеств, за основу была взята античная статуя. Заказ на бюст сделала лично Екатерина II.

Бюст умирающего гиганта вместе с бюстами Платона, Гомера, Цицерона, Сенеки, Марка Аврелия, Веспасиана, Тита установлен в Камероновой галерее.

Как говорят в музее-заповеднике, при падении памятник получил серьезные повреждения, в частности, по окружности головы имеется горизонтальная трещина.

На место происшествия оперативно прибыла охрана. Родители школьника сообщили, что подросток уронил бюст случайно. По факту происшествия составлен акт.

В музее-заповеднике констатируют, что в прошлом году в Камероновой галерее уже был похожий случай: школьник, пришедший в Екатерининский парк вместе с одноклассниками, уронил бюст Алкивиада. А скульптуре Гладиатора, расположенной у павильона "Грот", несколько раз вандалы отрывали голову.

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