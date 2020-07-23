"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовал с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15". Он доставит на МКС топливо и газы общей массой 600 кг, а также 1 520 кг различного оборудования.

В этом году это уже второй запуск российского грузового корабля к МКС. "Прогресс МС-14" был запущен 25 апреля.

Через девять минут после запуска "Прогресс МС-15" отделился от третьей ступени ракеты и начал автономный полет.

Грузовик будет лететь к МКС по так называемой сверхбыстрой схеме - 3 часа 21 минуту. Он совершит только два витка вокруг Земли.