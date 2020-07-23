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23.07.2020 22:14
Рубрика: Власть

Су-27 отогнал самолет-разведчик США от границ России над Черным морем

Текст: Юрий Гаврилов
Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что 23 июля российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к нашей границе нашей воздушную цель.

Для перехвата цели в небо поднялся истребитель Су-27 дежурных сил ПВО Южного военного округа. Он приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". По всей видимости, этот маневр Су-27 оказался не только своевременным, но и предупреждающим. Во всяком случае, экипаж "Посейдона" тут же отвернул от нашей границы. После чего российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

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В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Главное, что нарушения границы Российской Федерации не допущено.

Чуть ранее стало известно, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. "В ходе полёта экипажи самолётов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более пяти часов. На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии", - сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Richard Watt/MOD
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В военном ведомстве особо подчеркнули, что лётчики нашей дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все эти вылеты проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

А 22 июля с помощью радиолокационных средств разведки дежурных сил ПВО Черноморского и Балтийского флотов были зафиксированы полеты самолетов Р-8А "Посейдон" и U-2S ВМС США неподалеку от Крыма. В тот же день разведывательный самолет Р-3С "Орион" военно-воздушных сил Германии барражировал над акваторией Балтийского моря.

Дежурные смены по противовоздушной обороне Черноморского и Балтийского флотов осуществили их сопровождение.

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