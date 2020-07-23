ВОЗ опубликовала цифры новых случаев коронавируса в мире

За сутки в мире число заболевших коронавирусом выросло на 202 тысячи 726 человек. Болезнь унесла жизни 4 тысяч 286 пациентов. Число инфицированных составляет 14 765 256 человек. Цифры приводит Всемирная организация здравоохранения.

"В лидерах по количеству заболевших Северная и Южная Америка. Положительный результат здесь дали тесты 7 811 127 человек, а также Европа, где подтверждены 3 124 701 случай", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Накануне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что на вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 пациенты смогут рассчитывать не раньше начала 2021 года.

Российские ученые активно работают над эффективным лекарством от нового типа коронавируса. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что регистрация первой отечественной вакцины может произойти уже в августе. Напомним, ранее эксперты сообщили об успешном завершении клинических испытаний разработанного препарата в Сеченовском университете и госпитале Бурденко. В минздраве не планируют добиваться обязательной вакцинации против COVID-19. Это решение каждый будет принимать самостоятельно.