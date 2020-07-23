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Вышел "экспортный" трейлер российского космохоррора "Спутник"

Новости
    23.07.2020, 13:20
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале IFC Films опубликован трейлер российского сай-фай-хоррора "Спутник", продвинутого на зарубежный рынок.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом издание Collider, рассказав про данное событие, отмечает, что сравнений с "Чужим" 1979-го года Ридли Скотта избежать никак не получится. И далее одним абзацем заспойлерив практически весь фильм.

После чего Джефф Снайдер, автор публикации, таки предостерегает от скоропалительных выводов, указав: российская картина - никак не калька "Чужого" и других "кровавых научно-фантастических лент", поскольку прорабатывает свой взгляд на проблематику взаимодействия с инопланетными монстрами. Да и в целом выглядит круто.

Тем временем мнения пользователей в комментариях под роликом на YouTube разнятся: одни авансом разделяют оптимизм Снайдера в отношении "Спутника", другие недовольны тем, что интрига порушена и зрителю практически немедленно презентуют монстра. Есть и третьи - дежурно шутящие про последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

На Reddit тем временем широкое обсуждение получил англоязычный постер ленты.

VOD-релиз (Video on Demand - "видео по запросу", система индивидуальной доставки контента абоненту) экспортной версии фильма - 14 августа.

Наш отзыв на картину - здесь.

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