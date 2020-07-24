Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший "Аватар 2"

Из-за продолжающегося на Западе распространения новой коронавирусной инфекции в кинематографе царит паника, неразбериха и пугающая череда переносов премьер важнейших картин.

В частности, серьезно сдвинулась вся линейка из четырех сиквелов "Аватара", которые общественность ждала особо напряженно.

Меж тем сам Джеймс Кэмерон поддает огоньку, не скромничая рассказывая: второй "Аватар" получается "потрясающим" - именно таким, каким и задумывался.

Известно, что изрядная часть ленты сосредоточится на подводных действах разного рода. И процесс съемок там как минимум опять революционен.

"Я ежедневно работаю с прорисовкой мира, и, бывает, смотрю на то, что получилось, и говорю сам себе: "Это же в самом деле потрясающе", - приводит Toronto Sun слова демиурга. Тотчас же поправившегося: "Вы только не думайте, что это я тут сам себя нахваливаю".

Как пояснил Кэмерон, залог предстоящего несомненного успеха фильма очевиден и кроется в трудах "лучших в мире дизайнеров" и великолепного актерского состава, положенных на правильный сценарий. Остается лишь все это грамотно собрать в единую конструкцию.

Напомним: новая дата премьеры второго "Аватара" - 16 декабря 2022 года. Первый вышел в декабре 2009-го и при бюджете в 237 миллионов собрал в прокате 2 790 439 000 долларов, став одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа, лишь недавно уступив строчку лидера списка ленте "Мстители: Финал".

Бюджет "Аватара 2" - 285 миллионов.