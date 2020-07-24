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Эдгар Райт экранизирует рассказ создателя сериала "Чудотворцы"

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    24.07.2020, 12:09
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Amblin Partners заключила соглашение с Эдгаром Райтом ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые", "Армагеддец", "Малыш на драйве") о создании фильма "Сцена 13".

Фото: kinopoisk.ru
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Он будет снят по мотивам одноимённого рассказа бывшего участника Saturday Night Live и автора обоих сезонов "Чудотворцев" Саймона Рича. Он же по совместительству станет продюсером и сценаристом картины. Сам рассказ вошел в сборник Рича "Успехи и провалы" (Hits and misses), получивший в 2019 году премию Тёрбера за вклад в американский юмор.

Сюжет построен на творческих муках призрака актрисы немого кино, которая на протяжении десятилетий жаждет главной роли на большом экране, а её встреча с инициативным режиссером оборачивается плодотворным сотрудничеством и громким успехом.

Ранее появилась информация, что Райт возглавит работу над экранизацией романа Эдриана Маккинти "Цепь". Картина расскажет историю о Рэйчел и её похищенной дочери, единственный способ вернуть которую заключается в похищении чужого ребенка, после чего родители следующей жертвы должны похитить ещё одного.

Ранее сообщалось, что премьера фильма Райта "Прошлой ночью в Сохо" была перенесена из-за коронавируса.

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