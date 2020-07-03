В первом сезоне, ставшем одним из лучших ситкомов прошлого года, с чисто американской непосредственностью изучалось закулисье "небесной канцелярии" с чудаковатым простофилей во главе и спасающим планету от его выкрутасов ангелом низшего звена, полным неудачником. При этом звёздные исполнители главных ролей - Стив Бушеми и Дэниел Рэдклифф (соответственно) обеспечили не менее 50 процентов успеха. Возвращение в новой главе всего основного каста, включая этих двоих, означало, что и от неё стоит ждать добротной комедии.

Новый сеттинг - "типичный" небольшой средневековый городок (подзаголовок сезона - "Тёмные века") - в принципе, не такой уж, конечно, и новый: нечто подобное мы видели и в античных "Плебеях", и в "викингских" "Северянах", и в недавней ультраклюквенной "Великой" (только что, кстати, продлённой на второй сезон). И даже у нас появилось нечто подобное - на одном из российских онлайн-сервисов вышел короткий сериал "Чума!" собственного производства. Всех их объединяет главный принцип построения большинства гэгов: обильное использование анахронизмов. Иными словами, люди прошлого ведут себя как наши современники, сталкиваются с теми же проблемами и похожим образом на них реагируют.

Сам по себе этот подход не хорош и не плох, и успех мероприятия, как и в любом другом случае, зависит исключительно от чувства юмора автора. И ещё - от чувства меры, что отчётливо продемонстрировала та же "Чума!", чьи создатели постарались нафаршировать её "злободневностью" по самые уши в ущерб качеству. И в итоге завалили зрителя "актуальными" анекдотами-однодневками в худших традициях студенческого КВН. У Рича с чувством меры, как и с чувством юмора, как мы уже знаем, всё в порядке, и его ненавязчивая ирония, порой переходящая в жесткий сарказм (куда без этого) со времени выхода первого сезона никуда не делась.

Несмотря на номинальную смену ролей и места в социальной структуре - Бушеми стал золотарём, а Рэдклифф принцем, в характерах главных героев особо ничего не поменялось: первый - всё тот же добродушный болван, а второй - алчущий справедливости наивный молодой идиот. Есть ещё Джеральдин Висванатхан (расово-этнический винегрет на фоне тотального гротеска смотрится вполне уместно и по-своему даже забавно - это вам не нетфликсовский "Ведьмак"), игравшая третью по важности роль ранее, а теперь заметно перетащившая на себя одеяло - всё в духе времени, как же иначе. Она - классический "луч света", теряющийся во мраке всеобщей дремучей тупости. Её взгляды намного опережают время и особенно нехарактерны для захолустной родины - почти Вильгельм Баскервильский из "Имени розы", только ещё прогрессивнее.

В мире, где крестьяне вынуждены судиться с пожравшей их урожай королевской козой без какого-либо шанса на успех, а дырка в полу считается революционным изобретением в сфере туалетных услуг, бедняжка томится и мечтает о звёздах. А мечты, как мы знаем благодаря американским комедиям, сбываются. Правда, здесь речь идёт только о промежуточном успехе, и у кратенькой (10 мимолётных эпизодов) истории "Тёмных времён" есть заметный потенциал продолжиться, что, однако, не укладывается в изначально избранный для "Чудотворцев" формат антологии. Помешает ли это развитию симпатичной фабулы в третьем сезоне - если он вообще будет, - пока загадка. Стоит подождать новостей.

Текст на сайте Года литературы

4