Haval представил кроссовер DaGou: "Большой пес" в обличье Jeep Renegade

На автосалоне в Чэнду, открывшем свои двери сегодня, ещё один суббренд Great Wall - Haval - представил новый кроссовер, китайское название которого DaGou можно перевести как Big Dog (с англ. - "Большая собака").

Слухи о DaGou ходили давно и одним из популярных было мнение, что модель станет преемником рамного внедорожного Haval H5. На эти мысли наталкивали тизеры, на которых новинка демонстрировала квадратные пропорции, несвойственные современным городским SUV. "Большая собака" оказался не "рамником", а кроссовером с несущим кузовом на новой платформе B30, которая предполагает McPherson спереди и многорычажку сзади.

По габаритам Haval DaGou почти совпадает с Haval F7: длина - 4620 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1780 мм, размер колёсной базы - 2738 мм.

Пока DaGou представлен с 1.5-литровым турбомотором мощностью 169 л.с., преселективным "роботом" и приводом на передние колёса. В будущем у кроссовера появится полноприводная версия с блокировкой заднего дифференциала, которую укомплектуют модернизированным двигателем 4N20 объёмом 2.0 литра (204 и 245 л.с.) и новой 9-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Фото: Пресс-служба Haval.

Новинка оснащена виртуальной приборной панелью, которая может показаться двойной из-за размещения под основным дисплеем панели с контрольными лампочками.

"Приборка" по последней моде объединена с мультимедийной системой с тачскрином 12.3 дюйма, через который управляется, кстати, и двухзонный климат-контроль. В списке опций заявлены панорамная крыша, система камер кругового обзора, водительское кресло с электрорегулировками.

Haval DaGou выйдет на китайский рынок до конца 2021 года. О планах по экспорту или локализации модели на заводе в Тульской области компания не сообщала.