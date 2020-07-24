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24.07.2020 12:33
Рубрика: Легковые авто

Jeep Wrangler готовит "теплый прием" для Ford Bronco

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Ажиотаж вокруг готовящегося возвращения на рынок Ford Bronco в ипостаси внедорожника для активного отдыха не мог не потревожить производителя Jeep Wrangler, безраздельно правившего в сегменте долгие годы.

После дебюта Bronco на прошлой неделе, ажиотаж воплотился в очередь желающих поставить дикого жеребца ("bronco" на испанском то же, что мустанг) в свой гараж.

Фото: Страхового института дорожной безопасности (IIHS
Jeep не согласился с провалом Wrangler

Как конкуренты будут делить рынок, покажет время, но в Fiat Chrysler решили установить под капот Wrangler Rubicon 16-клапанную "восьмерку" 392 HEMI от купе Dodge Challenger SRT, тогда как на Bronco предусмотрены только турбомоторы о четырех цилиндрах.

В данный момент первый в истории Wrangler со штатным V8 проходит испытания, о чем говорят снимки машины, сделанные на дорогах штата Мичиган. В продажу он поступит, вероятно, одновременно с началом поставок Bronco в первом квартале будущего года.

Что касается внешнего вида, Wrangler Rubicon 392 отличает воздухозаборник на капоте и сдвоенные патрубки выпускной системы по обе стороны задней части.

Другое преимущество Wrangler Rubicon 392 - в отличие от Bronco - у него перспектива появления в России.

#Ford #Jeep